Zastanawiasz się, ile powinno jeść twoje dziecko, by mieć siłę i energię do nauki, a jednocześnie niepotrzebnie nie przybrać na wadze? Słusznie, to bardzo istotne dla jego zdrowia i rozwoju!

Zapotrzebowanie kaloryczne ucznia podstawówki wynosi od 1700-1800 kalorii, a w przypadku dużych dzieci sięga nawet 2000 kalorii. Jeżeli pociecha w domu je tylko śniadanie i kolację, to posiłki spożywane w szkole powinny pokrywać 70% jej zapotrzebowania kalorycznego.

Dlatego, oprócz obiadu ze stołówki, uczeń powinien dostawać do szkoły co najmniej dwie przekąski, aby mógł zapewnić sobie stały przypływ energii na cały dzień. Złota zasada mówi, że należy jeść nie częściej niż co 2,5 godziny i nie rzadziej niż co 4 godziny, czyli uczeń musi mieć coś do przekąszenia na co 2-3 przerwie między lekcjami.

