Odzież dziecięca bywa często w bardzo podobnych cenach, jak ubrania dla dorosłych. Jeśli jesteś rodzicem, pewnie doskonale znasz ten problem, kiedy musisz zastanawiać się, czy rzeczywiście warto wydawać kilkaset złotych na ubranka dla malucha, z których pewnie niedługo wyrośnie, ale przecież w czymś musi chodzić. Rozwiązaniem w takim przypadku może być np. kupowanie dzieciom ubrań używanych.

Reklama

Jak oszczędzać na ubrankach dla dzieci?

Większość mam deklaruje, że miesięczny koszt utrzymania małego dziecka to ponad 500zł. Do tego należy doliczyć ceny ubranek, z których dziecko w okresie niemowlęcym szybko wyrasta, dlatego jego garderoba wymaga ciągłej wymiany. Kupowanie używanych ubranek pozwala za to zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy.

Kilka śpioszków można kupić za pół ceny, jednocześnie odkładając pokaźną sumę na inne niezbędne akcesoria. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że ubranka po maleństwach są o wiele mniej znoszone, niż te po starszych dzieciach. Rynek używanych ubrań dla dzieci obfituje w rzeczy, które nie tylko cieszą oko, bo mogą obejmować produkty z jeszcze aktualnych kolekcji, ale przede wszystkim portfel rodzica.

Jak znaleźć najlepsze oferty?

Wyszukiwanie dobrych rzeczy w korzystnych cenach, to zajęcie wymagające czasu i cierpliwości. Nie wszystkie mamy mają zaufanie do osiedlowych second-handów, czy czas na „buszowanie” pośród ubrań w różnych fasonach i rozmiarach. Jednak mama XXI wieku przy wykorzystaniu potęgi Internetu radzi sobie na tym polu bardzo dobrze.

Obecnie jest mnóstwo portali, na których można kupować używane, zupełnie niezniszczone ubrania lub nawet wymieniać się za darmo. Jeśli do tej pory nie kupowałaś ubranek dla dzieci w ten sposób, może warto zacząć. Będziesz mogła za tę samą kwotę kupić o wiele więcej rzeczy lub ewentualnie część pieniędzy przeznaczyć na inne cele.

Na podstawie materiałów prasowych feedo.pl

Zobacz też:

Kolekcja dla dzieci Czesława Mozila

Jaki jest styl synów Beckhama?

Modne ubranka dla dzieci