1. Pozwól dziecku wybierać

Nigdy nie pozwól na to, by dziecko nie miało wyboru między "ubrać się", a "nie ubierać się". Woli spodenki z koparką niż te z misiem? Załóż mu je. Pamiętaj jednak, by dawać mu do wyboru najwyżej dwie rzeczy!

Reklama

2. Odwróć uwagę

Podczas ubierania opowiedz swojemu smykowi o czymś zajmującym - najlepszym wyborem będą bajki, które stworzą napięcie. Smyk nie może doczekać się, jakie będzie zakończenie? Zwlekaj z nim aż do chwili, gdy będzie ubrany :)

3. Żartuj

Możesz np. owinąć sobie szyję spodenkami jak szalikiem albo udawać, że próbujesz założyć dziecięcy bucik na głowę. Poproś, by maluch pokazał ci, jak prawidłowo zakłada się ciuszki na swoim przykładzie.

4. Ubierz misia albo lalkę

Jest bardzo prawdopodobne, że malec postanowi „odbić” swoje ciuszki. Przecież zbuntowany dwulatek w żadnym wypadku nie lubi się dzielić swoimi rzeczami :)

5. Kupuj ładne ubranka

Pamiętaj, że przede wszystkim muszą podobać się twojemu dziecku, a dopiero potem tobie. Jeśli bluzeczki czy spodenki będą kolorowe i z cekinami, smyk na pewno chętniej się w nich zaprezentuje światu.

Dowiedz się więcej na temat trików dla rodziców:

Jak skutecznie odciągnąć dziecko od komputera?

Jak reagować na złe zachowanie dziecka?

5 trików, dzięki którym niemowlę przestanie płakać

Reklama

na podstawie tekstu Karoliny Kozak zamieszczonego w magazynie Twój Maluszek