Ubezpieczenia szkolne są coraz popularniejsze. Nic dziwnego skoro w każdym roku szkolnym dochodzi do około 70 tysięcy wypadków głównie wśród dzieci w podstawówkach. Warto wiedzieć, na czym polega ubezpieczenie dziecka i jak wygląda kwestia wypłaty odszkodowania w razie wypadku.

Ubezpieczenie szkolne - konieczne czy nie?

– Korzystanie z oferty ubezpieczenia szkolnego nie jest obowiązkowe. Nie każdy rodzic wie o tym, że może wybrać ofertę indywidualnie. Szkoły sugerują wykup polisy grupowej, która zwykle jest ofertą ekonomiczną, gdyż tak duże podmioty mogą wynegocjować niskie stawki. Wersja ekonomiczna nie zawsze gwarantuje odpowiednią sumę odszkodowania, kiedy dochodzi do nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie NNW powinno pokryć znaczną część kosztów związanych z leczeniem, nawet w przypadku poważnych chorób. Przy wyborze oferty powinniśmy poznać szczegółowy zakres i kwotę ubezpieczenia. W zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia szkolnego stawka może wynosić od kilku do nawet kilkuset złotych. Powinniśmy sprawdzić, czy szkoła naszego dziecka wybrała korzystną ofertę, porównując ją z innymi nie tylko pod względem ceny, ale i tego, co zyskujemy w pakiecie. Możemy zyskać porównując różne oferty, jeden z ubezpieczycieli tylko we wrześniu przygotował aż o 30% niższą cenę – komentuje Maciej Kuczwalski, ekspert CUK Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie dziecka w szkole - przymus czy obowiązek?

Szkoła ma obowiązek poinformowania rodzica o warunkach ubezpieczenia grupowego – na jego wyraźne żądanie. W praktyce jednak rodzice nie wiedzą, za co płacą. Rozczarowanie przychodzi najczęściej wraz z wypłatą odszkodowania, które często nie rekompensuje poniesionych strat. Ubezpieczyciel wypłaca określony procent kwoty ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym musimy zwracać uwagę na sumę odszkodowania zawartą w warunkach ubezpieczenia – ważne, żeby była ona jak najwyższa.

– Zazwyczaj ubezpieczenie szkolne NNW obejmuje wypadki nie tylko na terenie szkoły, ale także w domu, na wycieczkach oraz wakacjach. W podstawowych wariantach zapewnione są świadczenia w wyniku uszczerbku na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia, assistance medyczny, świadczenia z tytułu zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy poważnej choroby. Z kolei wersje rozszerzone obejmować mogą zwrot kosztów leczenia za granicą, zasiłek dzienny, 100% zwrotu kosztów leczenia, czy nawet zadośćuczynienie za ból. Konsekwencje nieszczęśliwych wypadków są trudne do oszacowania. Stopień uszczerbku na zdrowiu jest ustalany na podstawie tabeli oceny procentowej zawartej w warunkach ubezpieczenia. Warto zapewnić sobie proporcjonalnie najlepszą opiekę w interesującym nas wariancie cenowym. Takiej kalkulacji możemy dokonać w jednej z ponad 200 placówek CUK lub przez telefon – komentuje Maciej Kuczwalski, ekspert CUK Ubezpieczenia.

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że do największej ilości wypadków dochodzi w szkołach podstawowych – stanowią blisko połowę z ponad 70 tysięcy wypadków odnotowanych w roku szkolnym 2014/2015. Co drugi wypadek w szkole ma miejsce w sali gimnastycznej. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spędza sen z powiek rodzicom. I nie tylko. Szkoła jako instytucja państwowa ma dodatkowy obowiązek wykupu ubezpieczenia OC. Nowością i swoistym rozszerzeniem zakresu ubezpieczeń szkolnych jest z kolei OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów, w ramach którego ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobie, która np. doznała uszczerbku na zdrowiu w wyniku niewłaściwej opieki.

Co zawiera ubezpieczenie NNW dla dziecka?