Czy wiesz, że uczeń nosi tornister lub plecak przez większość roku i to prawie codziennie? Dlatego jego wybór musi być przemyślany. Dowiedz się, jaki tornister będzie najlepszy dla twojego dziecka!

10 rad, jak wybrać tornister szkolny:

1. Ciężar tornistra

Tornister powinien być lekki. Lekarze pediatrzy zalecają, by ciężar wypełnionego tornistra nie przekraczał 10 proc. wagi dziecka, czyli przeciętnie 3,5 kg.

2. Dostosowanie do wzrostu

Dobry tornister powinien mieć szerokie szelki (przynajmniej na 5 cm), łatwo regulowane (by dziecko mogło je skracać i wydłużać jedną ręką), przymocowane w pewnym odstępie od siebie oraz miękko wyściełane – takie nie wrzynają się w ramiona i zapewniają symetryczne rozłożenie ciężaru na plecach.

3. Dobre oznakowanie

Odblaski są niezbędne! Im więcej tym lepiej. Zwłaszcza uczeń, który sam wędruje do szkoły wzdłuż jezdni, musi być dobrze widoczny dla kierowców i to z daleka. Mogą to być paski odblaskowe naszyte na zewnętrznych kieszeniach oraz szelkach tornistra. Liczba światełek odblaskowych ma bezpośrednie przełożenie na widoczność dziecka na drodze, a tym samym, na jego bezpieczeństwo. Niektóre nowoczesne modele wyposażone są w mrugające diody. W zależności od potrzeb mogą być one wyłączone, włączone na stałe lub samoczynnie się włączać, gdy zmrok trwa dłużej niż 10 sekund, a tornister porusza się.

4. Materiał tornistra

Tornister powinien być uszyty z nieprzemakalnego materiału. Górna klapa powinna być tak skonstruowana, by krople deszczu nie przedostały się do środka głównej komory.

5. Stabilny korpus

Bo tylko taki daje możliwość łatwego pakowania i rozpakowywania książek oraz zeszytów. Przydają się także plastikowe okucia, które usztywniają konstrukcję tornistra i wpływają na jego trwałość. Wzmocnienie podstawy uniemożliwia jej odkształcanie się w czasie użytkowania.

6. Liczne przegródki

Jeśli jest ich kilka można w nich pogrupować przybory szkolne. Dzięki nim zawartość tornistra nie będzie się przesuwała. A warto pamiętać, że "latający" ciężar jest niekorzystny dla kręgosłupa. Przydaje się też kieszeń zewnętrzna, w której uczeń może np. przechowywać bilet na środki lokomocji.

7. Rączka

Ułatwia ona szybkie przenoszenie tornistra, bez konieczności zakładania szelek. Przydaje się zwłaszcza rodzicom, którzy pomagają dziecku i niosą tornister.

8. Wieszak

Umożliwia zawieszenie ekwipunku pod ławką lub w szatni.

9. Wygodny zamek

Pokrętło lub klamry powinny być mocne, ale pracować bez zarzutu, by zamykanie i otwieranie tornistra nie było dla dziecka problemem.

10. Kolorowy, oryginalny

Słowem taki, by podobał się dziecku. Będzie chętnie po niego i do niego sięgać.

