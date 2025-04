Współczesne bajki



Dawniej bajki wychowywały i uczyły. Dziś filmy animowane są rozrywką. Bajki zmieniły się tak, jak zmienił się nasz świat, język i zachowania ludzi. Bohaterowie używają przemocy i agresji, co z kolei prowadzi do negatywnych postaw i zachowań dziecka. Przemoc w bajkach może mieć różne oblicza, od agresywnych bohaterów, walkę, po przemoc słowną. Kolejnym problemem jest seksualność w bajkach. Bohaterki w filmach animowanych nie wyglądają jak słodkie, małe dziewczynki, a bardziej jak dorosłe kobiety, skąpo ubrane, mające wygląd top modelek.

Czy to oznacza, że we współczesnych produkcjach nie znajdziemy nic wartościowego? Oczywiście, że nie. Dzisiejsze bajki również potrafią uczyć, mają morały, są bardziej zrozumiale. Mają nowocześniejsze słownictwo, jaśniejsze przesłanie. Nie powinniśmy zatem izolować dziecka od nowych produkcji. Musimy jednak kontrolować to, co oglądają - zwłaszcza, że dzieci mają dostęp do całodobowych kanałów z bajkami w internecie.

Wybierajmy bajki mądre, które uczą człowieczeństwa, pamiętając, że maluch, którego wiedza o świecie jest bardzo niewielka, jest mocno podatny na zewnętrzne wpływy.

Wybraliśmy 10 najlepszych bajek - tych współczesnych i tych z naszego dzieciństwa - które uczą, są mądre i przyjazne naszym maluchom.

Bajki dla dzieci - top 10

Kultowa postać Krecika powstała w 1956 r. przez znanego już wówczas czeskiego reżysera filmu animowanego, Zdeneka Milera. To opowieść o przygodach radosnego, pełnego pomysłów małego kreta. Pierwszy film opowiadający o tym, jak Krecik dostał spodenki nie miał mieć kontynuacji, jednak po ogromnym sukcesie powstał kolejny odcinek.

W każdym z odcinków Krecik przeżywa przeróżne przygody i pomaga rozwiązywać kłopoty swoich przyjaciół. Jest to bardzo mądra, edukacyjna bajka. Wesoła postać małego zwierzaka, na widok którego nie sposób się nie uśmiechnąć, wpaja dzieciom prawidłowe zachowania. Czeska produkcja znana jest niemal na całym świecie. Postać Krecika zdobyła popularność w ponad 60 krajach.

Reksio to mały kundelek mieszkający na wsi w niewielkiej budzie. Kreskówka opowiada o przygodach psiaka i jego przyjaciół - kur, kotów i innych psów. Zabawne perypetie tego sympatycznego kundelka bawią, śmieszą i uczą, bowiem Reksio to bardzo pomocny, wrażliwy na los wszystkich wokoło zwierzak.

Reksio to nie tylko skarbnica wiedzy o otaczającym świecie, ale także bajka, która przekazuje wiele pozytywnych postaw godnych naśladowania przez dzieci. Powstała w latach 70-tych kultowa postać łaciatego pieska doczekała się nawet swojej ulicy i pomnika w Bielsku-Białej, skąd właśnie pochodzi.

To opowieść o dwóch chłopcach, starszym Bolku i młodszym Lolku, którzy oprócz tego, że byli braćmi, byli też najlepszymi przyjaciółmi. Jeden trochę niezdarny i roztropny, drugi przebojowy i odważny, jeden wysoki i chudy, drugi mniejszy i pulchniutki.

Dwa przeciwieństwa, które często możemy odnieść do własnych pociech, tworzą niezwykle zgrany duet. Ich pomysłowość i wyobraźnia nie zna granic i pozwala wcielać się w przeróżne role. W jednej chwili stają się piratami, rycerzami, czy kowbojami.

Twórcą bajki był Władysław Nehrebecki, którego zainspirowały własne dzieci, Jan i Roman. W momencie powstania serii chłopcy mieli 7 i 9 lat i odpowiadali oni postaciom Bolka i Lolka pod względem niektórych cech charakteru, które w filmie zostały przerysowane. Dziś postać Bolka i Lolka popularna jest na całym świecie. Filmy z ich udziałem były wyświetlane w wielu krajach na wszystkich kontynentach.

To opowieść o małej, rezolutnej pszczółce, bardzo przyjaznej, dobrej dla innych mieszkańców łąki. W odkrywaniu świata pomagają jej wierni przyjaciele: truteń Gucio, pajęczyca Tekla, konik polny Filip i mysz Aleksander. Bajka w umiejętny sposób przemyca wiele wiedzy przyrodniczej.

Piosenka śpiewana przez Zbigniewa Wodeckiego „Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie…” , która rozpoczynała każdy z odcinków serialu o przygodach Mai i jej przyjaciół, jest nieśmiertelna i chętnie słuchana do dziś.

"Na dobranoc, dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa wam... jestem sobie Miś Uszatek, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi nie od dziś, jestem sobie mały miś, śmieszny miś..." Kto z nas nie pamięta piosenki śpiewanej przez wesołego, śmiesznego misia, tuz przed snem podczas wieczornej dobranocki?

Miś Uszatek to opowieść o przygodach pluszowego misia z oklapniętym lewym uszkiem oraz jego przyjaciół - Zajączka, Prosiaczka, Króliczka, Kota i Kruczka. Uszatek to bardzo odpowiedzialny miś, aczkolwiek trafiały mu się też nieprzemyślane zachowania. Każda przygoda misia kończy się morałem skierowanym do dzieci.

Początkowo Miś Uszatek był tylko patronem czasopisma dla dzieci "Miś", dopiero później stał się bohaterem licznych książek, tłumaczonych również na obce języki. Jednak prawdziwą popularność przyniósł mu serial lalkowy, produkowany od 1975 roku. Dzięki temu stał się najpopularniejszym misiem w Polsce.

Cudowna opowieść o wielkiej przyjaźni. Puchatek, miś o małym rozumku, ale o wielkim sercu, który wiecznie ma ochotę na małe co nieco, bojaźliwy Prosiaczek, rozbrykany Tygrysek, melancholijny Kłapouchy, przemądrzała Sowa, wszechwiedzący Królik, Kangurzyca z Maleństwem mieszkają razem w czarodziejskim Stumilowym Lesie, radośnie spędzając czas, przeżywając ciekawe przygody.

Bajka o Kubusiu Puchatku przekazuje dzieciom niezwykłe wartości, takie jak: przyjaźń, oddanie, poświęcenie, odwaga, pewność siebie. Postać Puchatka została stworzona przez angielskiego pisarza Aleksandra Alana Milne’a dla syna Krzysia. Dziś dzieci na całym świecie znają małego Kubusia, kochającego ponad wszystko miodek i uwielbiającego „nicnierobienie”.

Smerfy to małe niebieskie stworzonka leśne, w charakterystycznych białych czapeczkach i białych spodenkach połączonych z butami, żyjące w domkach w kształcie grzybków. Wioską smerfów rządzi Papa Smurf, który ma ponad 534 lata. Każdy smerf ma swoje imię, pod którym kryje się cecha charakteru każdego skrzata. W świecie smerfów spotkamy zatem Ciamajdę, Osiłka, Łasucha, Ważniaka, Smerfetkę, Malarza, Poetę, Śpiocha, Marudę, Pracusia, Lalusia, Zgrywusa, Smerfika i wiele, wiele innych zabawnych smerfów.

Życie smerfów upływa im głównie na zbieraniu smerfojagód i naprawianiu tamy na strumieniu, który cały czas zagraża im zalaniem wioski. I byłoby idealne, gdyby nie Gargamel - zły czarownik i jego kot Klakier, którzy próbują schwytać smerfy, aby przerobić je na złoto.

Smerfy to bajka ponadczasowa. W latach 80-tych Smerfy zadebiutowały w amerykańskiej telewizji i już po krótkim czasie zostały emitowane w innych krajach. Nawet teraz kreskówki są nadal emitowane na głównych kanałach na całym świecie, a w 2011 roku Smerfy powróciły na duży ekran, w wersji 3D.

Opowieść o małych trollach i ich przyjaciołach, zamieszkujących piękną dolinę, w której zawsze dzieje się coś ciekawego. Muminek wraz z rodzicami mieszka w domu zbudowanym przez Tatusia Muminka. Jego najlepszym przyjacielem jest Włóczykij. Świat, w którym żyją Muminki pełen jest rozmaitych stworzeń, żyją w nim Paszczaki, Hatifnatowie, Mimble.

Każde z nich ma swój charakter, temperament, własne spojrzenie na świat. Te małe stworzonka stały się ulubieńcami maluchów. Jest to wspaniała bajka dla najmłodszych, pełna tolerancji, wzajemnego zrozumienia humoru, ciepła i sympatii.

Pierwsza książka o Muminkach została napisana przez Tove Jansson w latach 40-tych. Zarówno ta, jak i kolejne odniosły sukces na całym świecie, zostały przełożone na ponad trzydzieści języków. Na podstawie książek o Muminkach powstały także filmy i kreskówki dla dzieci, emitowane na wszystkich kontynentach.

Wesoła kreskówka opowiadająca o losach małej świnki Peppy, brata Georga, Taty Świnki i Mamy Świnki. Perypetie rodzinki świnek przypominają zachowanie dzieci i ich rodziców. Bajka szczególnie mocno kładzie nacisk na wartości rodzinne. Ukazany jest prawidłowy model rodziny, występują dziadkowie, wujostwo, kuzyni. Pokazuje, jak miło można spędzać czas z rodzicami. To pełna humoru, edukacyjna bajka bez przemocy.

Serial animowany skierowany do najmłodszych, gdzie w jednym miejscu możemy spotkać wszystkich bohaterów Disneya, bowiem do klubiku Myszki Miki należą: Minnie, Donald i Daisy, Goofy i pies Pluto. Kreskówka ma duży aspekt edukacyjny, uczy myślenia, słów, kształtów, kolorów.

A co najważniejsze, oglądając Klub Myszki Miki, dziecko nie spędza pasywnie czasu, bowiem motywujące do wspólnej zabawy komentarze bohaterów bajki sprawiają, że dzieci z chęcią tańczą i bawią się razem z przyjaciółmi Myszki Miki. Niezwykle kolorowa, radosna, pełna wspaniałej muzyki, poruszy każdego malucha.

