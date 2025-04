To skandynawskie imię królowało w Polsce 20 lat temu, a dzisiaj jest rzadkością. Oznacza "wojownika"

Moda na imiona zmienia się jak w kalejdoskopie. Jedne stają się ponadczasowe, inne zyskują popularność tylko na chwilę, by po latach zniknąć niemal całkowicie. Niektóre znikają tylko na chwilę, a potem wracają jak bumerang. Być może tak będzie też w tym przypadku. Co ciekawe, to imię straciło na popularności przez... bajkę.