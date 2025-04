Tego jeszcze nie było! Standardowe książki z ilustracjami i albumy odchodzą do lamusa. Piękne grafiki i nietypowe pomysły są w cenie. Na rynku pojawiła się nowa publikacja przeznaczona dla najmłodszych: "To jest Warszawa".

Reklama

Publikacja to rodzaj "instrukcji obsługi" stolicy i zbiór ciekawostek na temat Warszawy. To odpowiedzi na pytania, które pojawiały się podczas rozmów z najmłodszymi w trakcie prac nad przygotowaniem wydania. Kim jest Syrenka? Skąd płynie Wisła? Wszystko utrzymane jest w przepięknie ilustrowanym albumie o niestandardowym formacie. Duże obrazki i litery ułatwiają odbiór i czytanie kilkulatkom. To świetny pomysł na upominek!

"To jest Warszawa" czyli nauka przez zabawę

Przyjrzymy się historii miasta, sprawdzimy, gdzie mieszkali królowie (i dlaczego w różnych miejscach), czy w pewnej staromiejskiej piwnicy NA PEWNO nie ma już smoka? Gdzie mieszka Warszawska Syrenka i jaka jest jej rola?

fot. materiały prasowe

Skąd pomysł na książkę?

Na te i inne pytania odpowiada właśnie "To jest Warszawa". Razem z dzieckiem wybierz się na poszukiwania dzikich zwierząt, czym można jeździć po mieście i w jakich parkach można bawić się do woli. History tellers, czyli pomysłodawcy publikacji, zdecydowali się na stworzenie małej prowokacji.

Pytaliśmy dzieci, o co chciałyby zapytać Warszawę, a one chętnie pytały. „To jest Warszawa” to po prostu próba rzetelnej odpowiedzi na mądre pytania.

Autorką książki jest Anna Nahajska, "specjalistka" od naszej stolicy. W ofercie wydawnictwa znajdują się głównie publikacje dla turystów (tematyczne mapy i przewodniki) a także głośna mapa „Warszawa 1935”. W książce „To jest Warszawa” autorka pokazuje najmłodszym, jak aktywnie korzystać z możliwości, jakie daje Warszawa.

fot. materiały prasowe

"To jest Warszawa" - gdzie kupić?

Zachwycającego projektu szaty graficznej podjęła się Sabina Twardowska. Co ciekawe, w "To jest Warszawa" wykorzystano obrazki narysowane przez kilkuletniego chłopca! Premiera książki odbyła się 15 maja, podczas Warszawskich Targów Książki. „To jest Warszawa” dostępna jest w wybranych warszawskich księgarniach oraz na stronie www.historytellers.pl.

Reklama

Więcej:

Czerwcowe nowości wydawnicze Gwiazdy na półfinale "Zaczarowanej piosenki" 11 filmów, które warto obejrzeć z mamą

Najlepsze książki dla najmłodszych. Poznaj nowości!