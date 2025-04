Ochrona przed szkodliwym promieniowaniem to podstawa – bez względu na to ile masz lat i gdzie spędzasz urlop. Jak wybrać najlepszy produkt przeciwsłoneczny? I co to tak naprawdę znaczy najlepszy, kiedy półki w drogeriach uginają się pod ciężarem różnych marek, formuł i konsystencji? Oczywiście warto sprawdzić działanie na własnej skórze – dosłownie lub dzięki opiniom tych, którzy już takimi "żywymi testerami zostali. Dlatego, aby ułatwić Wam wybór Waszego "słonecznego must have" zaprosiliśmy 50 osób do przetestowania jednego z produktów P20 z filtrem SPF30.

Co o produkcie wiedzieli testerzy? Mieli informację, że:

1 aplikacja wystarcza dla całodziennej 10-godzinnej ochrony , gdyż nie ma potrzeby powtórnego zastosowania preparatu,

, gdyż nie ma potrzeby powtórnego zastosowania preparatu, gwarantuje niesamowitą wodoodporność , gdyż formuła P20 nie zmywa się i utrzymuje tę samą ochronę skóry, co przed wejściem do wody,

, gdyż formuła P20 nie zmywa się i utrzymuje tę samą ochronę skóry, co przed wejściem do wody, szczyci się stabilną ochroną przed UVA i UVB , ponieważ produkt oferuje dwukierunkową ochroną UV, zabezpieczając zarówno przed promieniami słonecznymi UVA, jak i UVB,

, ponieważ produkt oferuje dwukierunkową ochroną UV, zabezpieczając zarówno przed promieniami słonecznymi UVA, jak i UVB, jest łatwy w użyciu , bo lekka konsystencja zapewnia równomierne pokrycie skóry, nie klei się i nie pozostawia białych smug,

, bo lekka konsystencja zapewnia równomierne pokrycie skóry, nie klei się i nie pozostawia białych smug, nie zawiera dodatków zapachowych, barwników, parabenów ani konserwantów, a faktory SPF 15, 20, 30 lub 50 + zapewniają właściwy poziom ochrony dla każdego rodzaju skóry dla całej rodziny, ponieważ mogą być stosowane u dorosłych, dzieci poniżej lat 3 oraz kobiety w ciąży.

Tyle teorii... teraz pora na praktykę, czyli opinie naszych testerów!

Co na temat nazwy sądzą osoby biorące udział w teście? Ponad 53% głosów zebrała odpowiedź "nie kojarzy się z produktem chroniącym przed słońcem" a 33,3% "brzmi profesjonalnie".

Wrażenia odnośnie opakowania? Wygląda nowocześnie (61,54% odpowiedzi)!

Jeśli chodzi o konsystencję i rozprowadzanie, to prawie 75% osób testujących kosmetyk uważa, że "łatwo się aplikuje" a prawie 70%, że "dobrze się rozprowadza"*.

Czy P20 dobrze się wchłania? Ponad 96% testerów uważa, że tak**.

Prawie 83% osób biorących udział w testowaniu uważa, że w zupełności wystarcza jedna poranna aplikacja (82,05% odpowiedzi).

Delikatnie opalona, ale bez czerwonych śladów – taka jest skóra po zastosowaniu P20 wg prawie 90% testerów.

Reakcje niepożądane? Nie odnotowano u nikogo.

Na pytanie, czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że "skóra po kąpieli była nadal dobrze chroniona", twierdzącą odpowiedź zadeklarowało 89,74% osób, a "wysoką wodoodporność" potwierdza ponad 87% testerów.

Brak konserwantów, barwników, substancji zapachowych oraz parabenów satysfakcjonuje 94,87% testerów, a zapach oceniany jest jako bardzo dobry (prawie 80% głosów)***.

Reasumując? Czy nasi testerzy byli zadowoleni z działania preparatu P20? Niech odpowiedzią będzie fakt, że prawie 98% z nich dało odpowiedź "tak" a ponad 97%**** poleciłoby P20 znajomym.

* Suma odpowiedzi "dobrze" i "bardzo dobrze"

** Suma odpowiedzi "dobrze" i "bardzo dobrze"

*** Suma odpowiedzi "dobrze" i "bardzo dobrze"

**** Suma odpowiedzi "tak i "zdecydowane tak"