Tanie zabawki to pojęcie względne, ale ustalając budżet na niezobowiązujące zabawki dla 5-latki można założyć, że niedrogi prezent zamyka się w kwocie 25-30 zł, ale zaczyna już nawet od symbolicznych 5 zł. Co kosztuje niewiele, a może ucieszyć kilkulatkę - zobacz nasz przegląd propozycji.

Dziewczynki w wieku przedszkolnym chcą upodobnić się do mamy, starszej siostry czy np. ulubionej cioci, które dbają o urodę, makijaż, układają włosy czy malują paznokcie. Chcąc nie chcąc, wiele małych dziewczynek dość wcześnie zaczyna interesować się sektorem beauty, a na rynku nie brak odpowiedzi na to zapotrzebowanie. Dlatego tanie zabawki dla 5-latki, które sprawią jej radość i wpiszą się w krąg jej zainteresowań, to np.

kreda do włosów w metalicznych odcieniach,

koraliki do robienia bransoletek,

naklejki do zdobień na paznokciach ,

dziecięce lakiery do paznokci,

pomadki pachnące owocami w zachęcających opakowaniach.

warzywa i owoce na rzepy,

zestaw misek i sztućców w pastelowych kolorach,

podręczne grabki i łopatka do porządków w ogrodzie,

dziecięcy przepiśnik lub barwny zeszyt , w którym może kompletować swoje pomysły na dania i potrawy,

wyszywanka dla dzieci,

przeplatanka.

Większość dzieci przechodzi przez etap wcielania się w role po kilku latach obserwacji zachowań rodziców oraz obserwacji sprzedawców, urzędników, policjantów. Potem chętnie wykorzystują zebrane dane do odtwarzania życiowych sytuacji. Tanie zabawki dla 5-latki mogą wspierać rozwój w tej dziedzinie - a nuż kilkulatka wyrośnie na handlowca lub przedsiębiorcę? Warto zakupić:

akcesoria do supermarketu,

kolorowy kalkulator,

pieniądze edukacyjne z akcesoriami,

magnesy, szklanki czy inne akcesoria DIY, które może... sprzedać babci,

plik kart-rachunków lub rolek papieru (takich, jak do kas fiskalnych),

koszyk na zakupy (może być wiklinowy, ozdobiony tasiemką).

zabawkę kasę fiskalną.

Nie oszukujmy się - zabawki, gadżety i wszelkie akcesoria z logotypami, postaciami z popularnych bajek, są droższe z uwagi na wykorzystywanie licencji. Ale jak odmówić 5-latce t-shirtu z Barbie czy piórnika z Krainy Lodu? Można zaopatrzyć się tanie zabawki dla 5-latki w klimacie Disneya, ale obniżyć ich koszt. Proponujemy:

naprasowankę z ulubioną bohaterką/bohaterem bajki (naklej na koszulkę dziecka),

zestawy naklejek i zeszytów z zadaniami ,

książki o bohaterach bajek,

zestawy mazaków, flamastrów czy kredek z bohaterami lub... włożone w torebkę prezentową z postaciami z bajek,

przypinki do plecaków i kurtek.

Zabawki dotyczące świata fizyki, geologii, ogólnie pojętego wszechświata nie są dedykowane jedynie chłopcom. Warto zaszczepić lub wspierać zainteresowania 5-latki eksperymentami chemicznymi, zjawiskami przyrodniczymi, matematyką, logiką czy astronomią. Takie pomoce i zabawki nie muszą być drogie. Zerknij na:

magazyn Kosmos dla dziewczynek,

kostkę Rubika,

tablice-różnice z serii Zabawa i nauka,

memory geograficzne (flagi i kontury państw) lub przyrodnicze,

wyklejanki - mapa świata lub Europy,

książki, np. Pierwsza Encyklopedia - ciało człowieka,

quiz Miasta i Krainy,

puzzle z układem słonecznym.

To niezwykle wdzięczna i popularna kategoria zabawek dla dzieci. Tanie zabawki dla 5-latki znajdziesz w krainie dżungli, na safari, w ZOO czy farmie. Podwodny i powietrzny świat zwierząt również jest odzwierciedlony w wielu ciekawych, pięknie ilustrowanych książkach do 25 zł i pomocach edukacyjnych. Warto też stworzyć autorskie kolorowanki do druku dla dziewczynek:

zdrapywanki, naklejanki, ćwiczenia z zadaniami typu. znajdź i połącz, wyszukiwanki ze zwierzętami ,

gra karciana Dzieciaki i Zwierzaki,

gra Piotruś Pan z motywem zwierzątek,

gra planszowa Grzybobranie,

gra Pędzące żółwie,

figurki zwierząt np. z filmu Mustang: duch wolności,

figurki zwierząt do pomalowania,

poduszkę w kształcie zwierzątka,

plakat z motywem leśnym,

zestaw magnesów ze zwierzętami,

zestaw do kąpania pieska.

Ruch to drugie imię dziecka w wieku 5 lat, niezależnie od płci. Kilkulatka nie wyobraża sobie codzienności bez ulubionych zabawek, lalek, domku, własnej kuchenki, książek i puzzli, lecz także... piłek oraz skakanek. Tanie zabawki dla 5-latki związane z ruchem i aktywnością fizyczną:

skakanka,

hula-hop,

kręgle,

piłki,

latawiec,

obręcze, tzw. rzucanie do celu,

lotki,

rakietki do badmintona,

piłka do skakania,

guma do ćwiczeń,

szczudła-chodaczki,

zestaw do baniek mydlanych,

balony.

Warto wspierać rozwój dziewczynki i jej zainteresowanie wnętrzami, architekturą czy konstruowaniem. Budowanie z klocków rozwija umiejętności, wzmacnia koordynację wzrokowo-ruchową, a gra w bierki: cierpliwość, precyzję i koncentrację:

klocki,

bierki,

gra: patyczaki,

pchełki,

gry: Mistakos, Mikado,

Domino,

talia kart.

