Lubimy tropić dla was najciekawsze promocje i okazje cenowe. W wielu przypadkach nie trzeba płacić dużo, żeby kupić produkt wysokiej jakości. Tym razem pod lupę wzięłyśmy... tanie książki dla dzieci! Okazuje się, że za mniej niż 10 zł można kupić całkiem sporo perełek. Na rynku są hitowe serie, których ceny są naprawdę atrakcyjne. Zobaczcie nasz przegląd!

Seria o Kici Koci, Media Rodzina - cena ok. 7 zł

Przegląd tanich książek dla dzieci musimy rozpocząć od uroczej kotki, która skradła serca wielu najmłodszych. Kicia Kocia występuje w wielu wcieleniach. Dzięki niej możemy znaleźć się na basenie, w sklepie, w przedszkolu, u lekarza, w pociągu, na wsi... Obecność Kici oswaja małych czytelników z wieloma sytuacjami. Sympatyczna kotka jest bohaterką książek z okienkami w dużym formacie, kolorowanek, kartonowych książek dla maluchów, a także klasycznych książeczek. Anita Głowińska to autorka tekstu i ilustracji.

Seria Czytam sobie, HarperKids - cena ok. 10 zł

Seria Czytam sobie zawiera pozycje o różnym poziomie trudności i jest teoretycznie dedykowana dzieciom w wieku 5-7 lat - ma wspierać naukę czytania. W praktyce jednak, z powodzeniem mogą korzystać z niej młodsze dzieci. Moja córka już w wieku 2 lat chętnie słuchała opowiadań z tej serii - „Koty i kotki” znała wtedy na pamięć. W marcu pojawiły się nowości - „Pudel na dyskotece”, „Letni koncert”, „Chrapka na apkę”, „Lola i ptaki”.

Seria Książkożercy, Wilga - cena ok. 10 zł

Książkożercy to kolejna seria, która wspiera dzieci w nauce czytania. Chociaż mojej niespełna 3-letniej córce jeszcze trochę brakuje do tego etapu, już teraz uwielbia część pt. „Lulu. Świnka na medal”. Prosta fabuła i piękne ilustracje podobają się najmłodszym. To tom na poziomie A, czyli przeznaczony dla książkogryzaków. Części na poziomie B i C są na nieco wyższym poziomie czytelniczego zaawansowania.

Seria Co to? Kto to?, Zielona Sowa - cena ok. 10 zł

O serii możemy przeczytać w notce wydawniczej:

- Proste, rymowane zagadki, dostosowane do możliwości poznawczych maluchów. Słuchanie i powtarzanie rymowanek stwarza okazję do wspólnej zabawy zarówno w domu, jak i podczas podróży. Rozwija przy tym dziecięcą wyobraźnię, stymuluje rozwój mowy oraz ćwiczenie pamięci. Zagadki maluszka to sztywnostronicowe książeczki, w których proste, kolorowe lustracje podpowiadają dziecku rozwiązanie. Rymowany tekst pomaga zapamiętywać, uczy łączyć sylaby, a potem tworzyć z nich całe słowa.

Seria o Eli i Olku, Zakamarki - cena ok. 9-14 zł

W serii autorstwa Catariny Kruusval dostępne są 2 kartonowe części - „Ela i Olek jeżdżą” oraz „Ela i Olek kąpią się” (w cenie ok. 9 zł), a także 4 części z twardą okładką i miękkimi stronami - „Ela na plaży”, „Kwiaty od Eli”, „Piłka Eli”, „Ubranka Eli” (w cenie ok. 14 zł). Seria urzeka pięknymi ilustracjami, utrzymanymi w pastelowej tonacji. Przygody Eli i Olka zaciekawią nawet najmłodsze maluchy!

Seria Rymowanki maluszka, Wilga - cena ok. 5 zł

Jak czytamy w notce od wydawcy:

- Rymowanki maluszka to seria dla najmłodszych prezentująca znane i lubiane rymowanki. Każda książeczka zawiera inny zbiór rymowanek. Rytmiczne, łatwe do zrozumienia teksty wpadają w ucho, a kolorowe ilustracje przyciągają oko maluszków. Rymowanki uczą koncentracji, stymulują pamięć, wspomagają rozwój emocjonalny dziecka.

Seria Pola mówi, Media Rodzina - cena ok. 7 zł

Wymieniając serie tanich książek dla dzieci, które są naprawdę godne uwagi, nie sposób zapomnieć o Poli. Bohaterka serii Irene Marienborg to mała Pola, z którą dzieci przeżywają różne przygody. W marcu ukazały się 2 nowe części - „Pola mówi: dobranoc!” oraz „Pola mówi: au!”. W tej pierwszej Pola próbuje zasnąć w nowym, dużym łóżku. W drugiej przewraca się na hulajnodze Filipa. Przygody Poli pozwalają dzieciom lepiej zrozumieć otaczający je świat.

Seria Mr Men i Little Miss, HarperKids - cena ok. 4-5 zł

Seria Mr Men i Little Miss liczy już kilkadziesiąt części. To kieszonkowe książeczki o małym formacie, opisujące rozmaite postaci. Dzieci poznają Małą gwiazdeczkę, Małą buntowniczkę, Małą wstydnisię, Małą gimnastyczkę i wiele innych, bardzo ciekawych osobowości. Przy lekturze mnóstwo zabawy mają też dorośli - wiele żartów sytuacyjnych jest dedykowana właśnie całkiem dużym czytelnikom...

Seria Już czytam, Zielona Sowa - cena 9.99 zł

Jak czytamy w notce wydawniczej:

- Już czytam to seria książek przeznaczonych do samodzielnego czytania przez dzieci dopiero zaczynające swoją przygodę z czytaniem. Zabawne historyjki z niesamowitymi bohaterami i ich niezwykłymi przygodami rozbawią i zachęcą do czytania każdego młodego czytelnika. Wartkie opowieści napisane prostym i barwnym językiem sprawią, że czytanie stanie się prawdziwą przyjemnością. Duża czcionka i wesołe ilustracje uatrakcyjnią czytanie.

Seria Żubr Pompik, Media Rodzina - cena ok. 7 zł

Seria Tomasza Samojlika zasługuje na szczególną uwagę - i to wcale nie tylko w kategorii tanich książek dla dzieci. W poszczególnych częściach autor zaznajamia najmłodszych z fauną i florą poszczególnych parków narodowych. W marcu ukazały się 2 części serii - „Poroże jelenia” oraz „Wytrwały konik”. To już 20-ta i 21-wsza część popularnej serii!

