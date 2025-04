Reklama

Z pomocą przychodzi brygada PeoPay KIDS. Jej bohaterowie – Żubr, Lisek i Złotówka pomagają wprowadzić dziecko w świat finansów. Teraz odwiedza ich nowy bohater…

Detektyw i tajemnica zaginionej karty



Ma niezwykłe umiejętności detektywistyczne i specjalizuje się w poszukiwaniu… oszczędności. Z prośbą o pomoc przychodzą do niego dorośli i dzieci. Sławę zyskał dzięki temu, że zawsze znajdował to, czego szukali jego goście. Nie wiadomo jeszcze jednak, jak wygląda i jak się nazywa. To właśnie zadanie dla waszych pociech! Przeczytajcie wspólnie bajkę, narysujcie bohatera i nazwijcie go. Wygrana postać ożyje w krótkim filmie edukacyjnym, a jej autor otrzyma hulajnogę elektryczną.

Gotowi na odwiedziny nowego członka brygady PeoPay KIDS?

Tego dnia, jak zwykle, wstał z łóżka, założył okulary i poszedł do kuchni. Zegar wybił 9:00. Zazwyczaj o tej porze w biurze detektywistycznym niewiele się działo, dlatego poranki miał zarezerwowane na spotkania ze swoimi przyjaciółmi z Brygady PeoPay KIDS: Lisem, Żubrem i Złotówką. Jednak tym razem musiał zmienić swój codzienny rytuał, ponieważ do jego drzwi zapukała mała wiewiórka z mamą.

– Czy pan jest tym detektywem, który potrafi znaleźć każdą oszczędność? – zapytała mama wiewiórka.

– Owszem, to ja.

– W takim razie mamy sprawę do rozwiązania!

Detektyw zaprosił wiewiórki do środka. Zaparzył trzy szklanki ziół (pił je codziennie ze swoimi przyjaciółmi z Brygady PeoPay KIDS) i słuchał, co mają do powiedzenia.

– Detektywie, moja córeczka ma 8 lat. Uznałyśmy, że to jest dobry czas, żeby zaczęła odkładać orzeszki… to znaczy pieniądze na realizację swoich marzeń.

– O! Świetna decyzja miłe wiewiórki – to rzeczywiście jest odpowiedni moment na naukę oszczędzania. W czym jest problem?

Mała wiewiórka raz po raz pociągała nosem.

– Początkowo zakopywałyśmy pieniądze razem z orzeszkami, ale okazało się, że o wielu miejscach zapomniałyśmy. Straciłyśmy przez to duże oszczędności. Dlatego otworzyłyśmy małej wiewiórce konto w banku. Dostała swoją własną kartę, którą była zachwycona! Dzięki temu odłożone pieniądze były bezpieczne w jednym miejscu. Niestety córka nie pamięta, gdzie ostatnio ją zakopała. Ostatni raz widziała swoją kartę dwa dni temu, gdy wracała ze spaceru na lody o smaku orzechów laskowych.

– To zdecydowanie sprawa dla mnie! Proszę się nie martwić. Odzyskamy kartę i zrobimy to w bardzo prosty sposób: wystarczy skontaktować się z bankiem i zgłosić jej zaginięcie. Córka niebawem otrzyma nowy egzemplarz. Rzecz jasna, wszystkie odłożone pieniądze będą na rachunku.

Mała wiewiórka delikatnie, prawie niezauważalnie pisnęła. To dało do myślenia detektywowi.

Detektyw już znał rozwiązanie zagadki.

A wy? Macie pomysł, co mogło się stać z oszczędnościami małej wiewiórki? A może macie już pomysł, kim jest tajemniczy Detektyw? I jak może się nazywać?

Niesamowite nagrody czekają

3 hulajnogi elektryczne oraz 4-osobowe e-vouchery do kin sieci Kinads.

Jest o co walczyć!

Co należy zrobić, aby mieć szansę je wygrać?

1. Przeczytaj bajkę wraz ze swoim dzieckiem, którą publikujemy poniżej.

2. Zachęć dziecko do stworzenia nowego bohatera na podstawie przeczytanej opowieści. Może to zrobić za pomocą ołówków, kredek, farb czy w jakikolwiek inny sposób. Pamiętajcie, aby nadać mu imię.

3. Udostępnij zdjęcie stworzonego bohatera wraz z jego imieniem w komentarzu pod postem konkursowym na profilu banku na Facebooku >>> TUTAJ

4. Złóż oświadczenia wymagane regulaminem konkursu za pomocą wysłanych do Pekao wiadomości prywatnych na Facebooku.

5. Spełnij pozostałe warunki konkursu opisane w regulaminie TUTAJ.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 12 lat i trwa do 5.10.2021 r. Bohater najlepszej pracy stanie się animowany i zostanie częścią filmu edukacyjnego!

Brygada PeoPay KIDS

Pakiet PeoPay KIDS został stworzony dla dzieci w wieku 6-12 lat. Dzięki niemu Bank Pekao uczy dzieci oszczędzania oraz wprowadza je w świat finansów już od najmłodszych lat. W aplikacji czeka na dziecko brygada trzech trenerów – żubr, lis, złotówla. Trenerzy mają na celu ułatwić dziecku stawianie pierwszych kroków w aplikacji. Wyjaśnią skomplikowane słownictwo bankowe, tłumaczą w łatwy i prosty sposób co oznaczają funkcje w aplikacji.

Najważniejszą funkcję jaką ma aplikacja PeoPay KIDS to możliwość nauki oszczędzania. Dzieci mogą uczyć się oszczędzać nowocześnie na swoje wymarzone cele w wirtualnych skarbonkach. Aby oszczędności dzieci rosły równie szybko jak one same, warto już od najmłodszych lat założyć dziecku konto. Do końca września za otwarcie Pakietu PeoPay KIDS dziecko zyskuje od banku 50 zł kieszonkowego na start i 2% na koncie oszczędnościowym Mój Skarb do 3 tys. zł przez 92 dni od otwarcia pakietu. Dzieci mogą uczyć się samodzielności i niezależności. Z Pakietem PeoPay KIDS Bank Pekao spełnia ich marzenia o posiadaniu własnej karty jak rodzice.

Szczegółowe informacje o Pakiecie PeoPay KIDS znajdują się na stronie www.pekao.com.pl/peopaykids.

