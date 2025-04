Nauka tabliczki mnożenia rozpoczyna się po opanowaniu umiejętności dodawania i odejmowania. Warto już wcześniej poprzez zabawę wdrażać technikę mnożenia (liczenia cukierków, winogron czy pestek dyni).

Reklama

Spis treści:

Tabliczka mnożenia na palcach to nie lada wyzwanie dla ucznia szkoły podstawowej. Jednakże, jeśli zrozumie, jak należy to poprawnie robić, to będzie to dla niego bułka z masłem. Poniżej krok po kroku wyjaśniamy, jak mnożyć na palcach:

Dziecko wyciąga przed siebie dłonie (grzbietem ku górze) z wyprostowanymi palcami. Palce kolejno numerujemy od 1 do 10, zaczynając od najmniejszego palca u lewej ręki, przechodząc aż do najmniejszego palca u prawej. Jeśli chcesz policzyć, ile wynosi 9x3, to wystarczy zgiąć palec, który ma numer 3 (środkowy palec u lewej ręki). Palce po jego lewej stronie od zgiętego oznaczają części dziesiętne – w tym wypadku jest to 20, a po prawej jedności pozostaje 7 palców. Wynikiem dla mnożenia 9x3 jest liczba 27.

By dziecko lubiło matematykę, to nauka powinna aktywizować obie półkule mózgu jednocześnie. Nawet zwykła pamięciówka powinna być obrazowana rymem, rysunkiem, melodią. Na rynku są dostępne też książki z wierszykami do nauki mnożenia. Nie bez powodu zapamiętujemy teksty piosenek, wiersze, a fragmenty książek już niekoniecznie.

Poznaj kilka przykładowych rymów i wierszyków wspierających naukę tabliczkę mnożenia:

W naszym domu nie ma spięć. 5 razy 7 to 35.

Jabłka są zdrowe i warto je jeść. 7 razy 8 to 56.

Bierki to super gra. 4 razy 8 to 32.

Na gorącą czekoladę mam wielką chęć. 5 razy 5 to 25.

Halloween to czas strasznych opowieści. 5 razy 6 równa się 30.

Na drzewach kolorowych liśćmi wiatr szeleści. 5 razy 8 równa się 40.

By uwiecznić chwilę, zrób kilka zdjęć. 5 razy 9 to 45.

Myszki lubią sery. 8 razy 8 to 64.

Kot cztery łapy ma. 9 razy 8 to 72.

Do dyspozycji nauki tabliczki mnożenia na palcach są również przydatne triki:

każda liczba mnożona przez 1 daje tę liczbę,

liczba mnożona przez 0 daje 0,

liczba mnożona przez 10 to po prostu dodatkowe 0, (10x10=100)

mnożenie przez 9 można wykonać, mnożąc przez 10 i odjąć cyfrę (np. 6x9, to 6x10-6=54).

Naszym zdaniem najważniejsze jest ćwiczenie pamięci i utrwalanie wyników mnożenia pisemnie.

Proponujemy ci również różne zabawy, które utrwalą zagadnienia z tabliczki mnożenia na palcach przez twoje dziecko. Mówi się, że najlepiej uczyć się przez zabawę, więc koniecznie wypróbujcie poniższe podpowiedzi:

Plansze i akcesoria do nauki tabliczki mnożenia – to najprostsza metoda utrwalania materiału do nauki: polecamy wydrukować planszę z tabliczką mnożenia (można ją zalaminować i przypiąć do korkowej tablicy). Są też podręczne małe tabliczki mnożenia, długopisy, piórniki czy inne narzędzia, by dziecko zawsze miało ją pod ręką i wtedy, chcąc lub nie chcą, przygląda się wynikom mnożenia każdego dnia. Warto też wykonać w domu fiszki: z jednej strony kartki napisać np. 6x6, a po drugiej stronie wynik, którym jest 36. Gry edukacyjne o tabliczce mnożenia – nauka przez zabawę brzmi jak bardzo oklepany frazes, ale jest to metoda, by nauczyć dziecko tabliczki mnożenia bez presji i stresu. Pamiętaj, że jeśli twoje dziecko nie przepada za grami planszowymi, a np. jest fanem zabaw na dworze, nie oczekuj, że nowy prezent skłoni go do nauki. Kolorowanki z tabliczką mnożenia – bez problemu dostaniesz także matematyczne kolorowanki dla dzieci, które pomagają poprzez kolory wzrokowo zapamiętać działanie matematyczne. Można też drukować czarno-białe tablice i kolorować je z dzieckiem. Motywujące mogą być nagrody za wyrywkowe odpowiedzi.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 26.03.2020 przez Edytę Liebert.

Reklama

Czytaj także:

Matematyka dla trzylatka

Jak nadrobić zaległości z matematyki?

Co zrobić żeby dziecko polubiło matematykę?