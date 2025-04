Tablet nie-zabawka – jak rozwinąć kreatywność dziecka za pomocą tabletu?

Tablet to pewnego rodzaju must-have dzieci. Najmłodsi korzystają z niego do przeglądania stron internetowych, komunikacji ze znajomym, grania, a także nauki. Rodzice za to chcieliby, by tego typu urządzenie rozwijało kreatywność ich latorośli. Czy to możliwe? Jak wybrać tablet, który zmotywuje najmłodszych do rozwoju, przy okazji pozwalając na chwilę relaksu, która przecież jest bardzo istotna?