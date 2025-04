Czasem w ferworze świątecznych przygotowań brakuje nam czasu na staranne pomalowanie jajek wielkanocnych. Poznaj 5 pomysłów na szybkie i łatwe pisanki, które bez problemu wykonają nawet ci, którzy na co dzień nie mogą pochwalić się zdolnościami plastycznymi.

Tradycyjne pisanki i kraszanki wykonuje się nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem, ale niewiele osób może sobie na to pozwolić. Najczęściej maluje się je w Wielki Piątek lub w Wielką Sobotę rano, a bardzo często zajmują się tym dzieci. Pisanki wykonywane przez dzieci nie powinny sprawiać im trudności i przysparzać frustracji, dlatego prezentujemy kilka prostych pomysłów na wielkanocne jaja dla dzieci.

Spis treści:

Jeśli masz w domu stertę gazet, możesz wykorzystać je do zapakowania upominków na zajączka, a mogą się także przydać do kreatywnego ozdobienia wielkanocnych jajek. Pisanki gazetowe wymagają posiadania kleju domowej roboty z mąki i wody oraz pociętych w paski gazet. Jaja należy równomiernie pokryć klejem, następnie uważnie przykładać i przyklejać paski gazet. To także świetny pomysł na ozdobienie jaja styropianowego.

Możesz także zrobić kolaż z gazet i przykleić je na wcześniej pofarbowane lub pomalowane pisanki. W efekcie uzyskasz ciekawy efekt witrażu. Jeśli użyjesz czarno-białych gazet typu dziennik, możesz uzyskać ciekawy, półtransparentny efekt.

fot. Pisanki dla dzieci: pomysły/Adobe Stock, cegli

Aby zrobić pisanki w tym stylu, potrzebujesz małych naklejek w dowolnym kształcie (poza serduszkami świetnie wychodzą także kwiatki, literki, napisy). Mogą to być też wycięte z papieru wzory. Wystarczy dokładnie przykleić je do ugotowanego jajka, a potem zanurzyć w barwniku. To banalny pomysł na pisanki dla dzieci, a jajka mogą układać się w napis lub datę.

Możesz także przykleić papierowe wzory do pisanek i pozostawić do wyschnięcia. W ten sposób stworzysz równie ciekawą i kreatywną wielkanocną dekorację.

fot. Pisanki dla dzieci z papierowymi ozdobami/Adobe Stock, Nataliya

Brokatowe pisanki mogą przysporzyć problemów, jeśli wydmuszka będzie nieumiejętnie zanurzona w brokacie. Ważne jest, by pokryć powierzchnię skorupki równomiernie klejem, nakładając pędzelkiem cienką warstwę. Każdy ubytek lub nierówność będzie widoczna po pokryciu brokatem, a trudna w naprawieniu.

Symetryczne kropki na pisance dla dzieci wykonasz za pomocą gumki z ołówka. Wystarczy, że zamoczysz go w farbie akrylowej i odbijesz „pieczątki”. Aby zrobić brokatowe kropki, wymieszaj brokat papierniczy z klejem typu Magic (po wyschnięciu stanie się bezbarwny), a potem nanieś tak jak farbę. Możesz też użyć lakieru do paznokci do malowania wydmuszek - unikaj barwienia nim jajek na twardo przeznaczonych do zjedzenia.

fot. Pisanki dla dzieci z brokatem/Adobe Stock, LIGHTFIELD STUDIOS

Malowanie pisanek farbami jest bardzo kreatywną zabawą plastyczną na Wielkanoc, ale wymaga trochę cierpliwości i czasu, bo malowanie wydmuszek odbywa się etapowo. Najlepiej, aby skorupka jajka była biała - jeśli masz tylko jajka o cielistym ubarwieniu, należy pokryć je „farbą podkładową”.

Następnie farba musi wyschnąć, by dopiero pokryć ją wybranym kolorem. Po wyschnięciu kolejnej warstwy można przystąpić np. do malowania wzorów - cały proces w teorii prostej w wykonaniu pisanki może potrwać ok. 3 godzin.

fot. Jak zrobić pisanki z dziećmi/Adobe Stock, Seventyfour

Jeśli masz w domu wielbiciela flamastrów, to zleć dziecku ozdobienie nimi wydmuszek: niech napisze na jajkach życzenia, dorysuje buzie, cyfry czy litery, które ułożą się w napis np. „Wielkanoc”. Do jajka można przykleić także tkaniny, np. filc czy bawełnę. Wówczas z prostego pomysłu może wyjść piękna, oryginalna, trójwymiarowa pisanka dla dzieci.

Świetnie wyglądają także bardzo minimalistyczne wzory. Weź czarny marker i namaluj na powierzchni pisanek ciekawe miny i wzorki. W ten sposób stworzysz naprawdę estetyczne pisanki, które będą doskonałą dekoracją świątecznego stołu.

fot. Wzory pisanek dla dzieci/Adobe Stock, Photocreo Bednarek

Artykuł pierwotnie opublikowany 18.03.2013.

