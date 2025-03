Już teraz w wielu miejscach możemy zobaczyć świąteczne ozdoby i poczuć świąteczny klimat. A kto najbardziej wyczekuje Bożego Narodzenia? Oczywiście najmłodsi.

Mimo że Polacy kochają Gwiazdkę, dla większości dorosłych święta oznaczają mnóstwo przygotowań, a niekiedy prawdziwych wyzwań, ponieważ zakup świątecznych prezentów dla dzieci to nie lada wyzwanie. Na co postawić w tym roku, by spełnić marzenia swoich pociech? Jak trafić w gusta zarówno młodszych, jak i starszych dzieci, nie tracąc przy tym wielu godzin na chodzenie po sklepach z zabawkami i stanie w kolejkach? My znamy odpowiedź – postawcie na zakupy w sklepie Amazon.pl i zaufajcie ekspertom.

Top 10 Zabawek – najlepsze z najlepszych

To lista dziesięciu najlepszych zabawek na nadchodzący sezon świąteczny. Mamy tu starannie dobrane produkty, dostosowane do różnych grup wiekowych dzieci (od 2 do ok. 11 lat), upodobań i budżetów. Każda z dziesięciu propozycji, wybranych przez ekspertów Amazon, uzyskała znakomite recenzje klientów (na poziomie 4 gwiazdek lub więcej). To doskonała inspiracja dla rodziców, którzy nie mają pomysłu na świąteczny podarunek.

Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z najlepszych okazji, zachęcamy także, by dołączyli do Amazon Prime. Klienci Amazon Prime otrzymują nielimitowane, szybkie i darmowe dostawy milionów produktów ze sklepu Amazon.pl. Mogą zamawiać produkty do domu, wybranego Paczkomatu lub innych punktów odbioru. Co więcej, zakupów dokonuje się bez minimalnej wartości zamówienia. A to oznacza w praktyce darmową dostawę gadżetu dla dziecka nawet, jeśli kosztuje 10 zł.

W ramach Amazon Prime klienci mogą zyskać jeszcze więcej – dostęp do Prime Video i darmowych gier w Prime Gaming umili czas szczególnie w jesienno-zimowym sezonie. Jaki jest koszt subskrypcji? Pierwszy miesiąc próbny korzystania z Amazon Prime jest bezpłatny, po tym okresie opłata wynosi 49 zł na rok lub 10,99 zł miesięcznie.

Jak kupują rodzice? Wyniki badania

Badanie zrealizowane na zlecenie Amazon.pl przez SW Research pokazuje, że jedną z najczęściej wskazywanych okazji do kupowania prezentów okazuje się Gwiazdka (aż dla 82% badanych). Rodzice wybierając zabawki stawiają na ich jakość i bezpieczeństwo (83% badanych), a zakupów dokonują najczęściej w sklepach internetowych typu Amazon.pl. Co 3 rodzic lubi być przygotowany i kupuje zabawki z wyprzedzeniem i korzystając z większych okazji i promocji typu Black Friday. Co wybierają na podarunek dla swoich pociech? Klocki, zabawki interaktywne, gry planszowe i łamigłówki, puzzle i maskotki.

Nie bez powodu na liście Top 10 Zabawek Amazon.pl znalazły się produkty z powyższych kategorii. Wszystkie zabawki z rankingu dostępne są na stronie www.amazon.pl/top10toys2024, a z okazji publikacji Top 10 Zabawek, Amazon.pl przygotował specjalną zniżkę: do 19 listopada włącznie wybrane zabawki będą tańsze o 10%. Sprawdź poniżej, jakie zabawki trafiły do Top 10!

Na liście Top 10 Zabawek, wybranych przez ekspertów Amazon.pl, nie brakuje drewnianych propozycji, takich jak tor dla kulek, interaktywnych upominków, a także interesujących gier planszowych, w które może zaangażować się cała rodzina. Co dokładnie znajduje się na liście?

Najlepsze zabawki na święta

Skuter Hasbro z ciastoliną Play-Doh

Wielofunkcyjny skuter z zabawkową kuchnią, w której można serwować ciastolinową pizzę? Oto prezent, który na długi czas zajmie zarówno dziewczynki, jak i chłopców. Dzięki niemu najmłodsi mogą wyobrażać sobie prowadzenie własnej pizzerii i wcielić się w rolę dostawcy zamówień.

LEGO Creator Leśne zwierzęta

LEGO zawsze zajmuje wysokie pozycje na liście niezawodnych prezentów. Wśród wyjątkowych i uniwersalnych zestawów znajduje się LEGO Creator - Leśne Zwierzęta. W zestawie są klocki do ułożenia trzech różnych zwierząt: czerwonego lisa, sowy lub wiewiórki.

Interaktywna pluszowa małpka Simba ScreamerZ

Pluszowa, interaktywna zabawka, która rozśmiesza i poprawia humor? Ta zabawka, choć dla dzieci, rozbawi całą rodzinę. Za milutkim, pluszowym futerkiem fioletowej małpki ScreamerZ ukryte są liczne niespodzianki dźwiękowe, odgłosy, pokrzykiwania i nie tylko. Świetna zabawa gwarantowana.

Interaktywny jednorożec Hatchimals Mystery Pufficorn

Interaktywny jednorożec Hatchimals Mystery Pufficorn to uwielbiana przez dzieci, interaktywna zabawa światłem i dźwiękiem. Sprawi ogromną radość zarówno chłopcom, jak i dziewczynkom.

Rodzinna Gra planszowa MLEM: Agencja kosmiczna

Wciel się w kapitanów międzygwiezdnych wypraw, gdzie astronauci to... koty! Przenieś się do roku 2075 i rywalizuj o dominację w przestrzeni kosmicznej. MLEM: Agencja kosmiczna to emocjonująca gra planszowa z prostymi zasadami, idealna dla całej rodziny.

Sensoryczny samochodzik Clemmy

Samochodzik z miękkimi wstawkami, takimi jak klocki Clemmy, które stymulują wrażenia z gry i odkrywanie sensoryczne, to propozycja dla najmłodszych. Zabawka dedykowana dzieciom w wieku 6-36 miesięcy, która zachęca do poznawania różnych kształtów i struktur, a przy tym jest bezpieczna dla maluszków.

Lalka Rainbow High z zestawem akwareli do malowania

Na liście topowych prezentów nie mogło zabraknąć i lalki. Kochają ją dzieci niezależnie od tego, gdzie mieszkają i w jakim języku mówią. Lalka Rainbow High Color & Create umożliwia tworzenie różnych lalek przez zmienianie jej wyglądu według pomysłu. Oferuje metamorfozę od stóp do głów.

Zręcznościowa gra rodzinna Suspend Junior Melissa & Doug

Angażująca gra rodzinna, która wspiera rozwój dłoni i koordynację wzroku, to świetny prezent bożonarodzeniowy dla dzieci w każdym wieku. Jej zaletą jest także to, że nadaje się do gry w grupie lub w pojedynkę.

Ława z młotkiem i pałeczkami do wbijania Eichhorn

Eichhorn to drewniana zabawka umożliwiająca trening motoryczny – poprzez stukanie ćwiczy koordynację ręka-oko i motorykę dzieci. Nadaje się dla dzieci od roku życia, jest bezpieczna i wytrzymała.

Zabawka konstrukcyjna tor dla kulek Hape

Dzieci lubią obserwować, jak toczą się kule, domyślać się co wpływa na to, że poruszają się wolniej i z jakiegoś powodu przyspieszają. Drewniany tor dla kulek będzie dobrym pomysłem na ciekawą i angażującą zabawę. Tor ten można dowolnie montować. Taka zabawka wspomaga koordynację ręka-oko, kreatywność i logiczne myślenie.

Zostań mistrzem okazji

Sprawianie radości bliskim to wielka przyjemność, a szczęście na twarzy dziecka daje podwójną satysfakcję. Amazon.pl doskonale wie, że poszukiwanie świątecznych prezentów to często nie lada wyzwanie, dlatego stara się pomóc użytkownikom w dokonywaniu wyborów, które przypadną do gustu najmłodszym. Trafiony prezent w okazyjnej cenie – na tym polegają mądre i świadome zakupy świąteczne.

Atrakcyjna cena kojarzy się z zakupami w sieci, dlatego coraz więcej Polaków decyduje się na kupowanie prezentów w sklepach internetowych. Dodatkową okazją znalezienia upominków w niższych cenach jest również Black Friday Week. W tym czasie na Amazon.pl czekają specjalne zniżki na tysiące produktów.

