Pierwszego września 2014 roku sześciolatki muszą rozpocząć naukę w szkole. Wielu rodziców, niepewnych czy ich dziecko podoła wyzwaniu, postarało się o odroczenie tego obowiązku. Pozostali natomiast biją się z myślami, czy posyłając malca do szkoły nie popełnili błędu.

Okazuje się, że w znakomitej większości przypadków nie ma powodu do obaw. Wszystkie dzieci, które mają w tym roku rozpocząć naukę w szkole, już dwa miesiące temu przeszły w przedszkolu odpowiednią kwalifikację. Zanim do tego doszło, były długo i uważnie obserwowane przez przedszkolanki, z którymi na co dzień miały zajęcia. Na podstawie wydanej przez nie opinii zostały skierowane do szkoły lub nie.

Jeśli jednak chcesz jeszcze raz, samodzielnie przekonać się, czy twój sześciolatek jest gotowy by pójść do szkoły, wydrukuj, a następnie wykonaj wykonaj zamieszczony poniżej test. Obejmuje on umiejętności z trzech dziedzin. Wszystkie są ważne!

Zrób test, który sprawdzi, czy sześciolatek jest gotowy na to, by pójść do szkoły!

Uważnie przeczytaj pytania, przy każdym zapisz "tak" lub "nie". Potem zsumuj odpowiedzi pozytywne i negatywne i dowiedz się, czy twój sześciolatek jest gotowy, by pójść do szkoły.

Test, który sprawdzi, czy sześciolatek jest gotowy na to, by pójść do szkoły:



Sprawdź wyniki testu!

Wyniki testu:

Sprawdź, ilu pozytywnych i negatywnych odpowiedzi udzieliłaś i czy w którejś z grup jest ich mniej, niż w innych. Potem przeczytaj wskazówki poniżej. Dowiesz się, czy sześciolatek jest gotowy, by pójść do szkoły.

Do 29 razy tak

Jeżeli dziecko przeszło przedszkolną kwalifikację, nie ma możliwości, by wynik tego testu oscylował wokół zera. Ale gdy jest skrajnie niski (np. ok. 10 pkt.), skontaktuj się z przedszkolankami i przedyskutujcie razem ich wcześniejszą decyzję. Jeśli mimo to masz wątpliwości, czy sześciolatek jest gotowy, by pójść do szkoły, spotkaj się też z psychologiem dziecięcym. Znajdziesz go w każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Przy wyniku zbliżającym się do 29 pkt., przestań się zamartwiać. Nim nauka ruszy pełną parą, dziecko rozwinie zdolności wymagane w szkole. By mu to ułatwić, zadbaj o ty, by miało okazję wykonywać różnorodne czynności (bieganie, skakanie, wspinanie się). Zachęcaj, by samodzielnie ubierało się, sprzątało zabawki i dbało o swoje rzeczy. Malec będzie czuł się potrzebny. Zacznie otrzymywać pochwały, co pozytywnie wpłynie na jego samoocenę.

Angażuj też dziecko w aktywności związane z poznawaniem zjawisk fizycznych (np. pokaż wir w wannie, kipiące mleko). To skłoni do zadawania pytań. Wspólnie snujcie domysły i szukajcie odpowiedzi. Ucz smyka rozpoznawać własne emocje i radzić sobie z nimi.



Powyżej 30 razy tak

Wszystko wskazuje na to, że twoje dziecko bez problemu odnajdzie się w szkole. Posiada szereg umiejętności, które się w niej przydają. Jeśli jednak odpowiedziałaś twierdząco na pytania sprawdzające zdolności fizyczne (z pierwszej grupy) mniej niż 10 razy, zaplanuj malcowi rozkład dnia w taki sposób, by przynajmniej dwie godziny dziennie spędzał na zajęciach sportowych lub placu zabaw. Poproś dziecko też, by pomagało ci w codziennych obowiązkach. Zajęcia w kuchni, np. dekorowanie potraw wymaga wykonywania precyzyjnych ruchów rąk. Takie ćwiczenie ułatwia naukę pisania.

Jeżeli odpowiedziałaś twierdząco mniej niż 10 razy w części dotyczącej zdolności psychicznych, zachęcaj dziecko do zadawania pytań i główkowania nad odpowiedziami. Uczcie się wierszyków i ważnych dla rodziny dat. Tłumacz, co oznaczają znaki drogowe, symbole takie jak kółko, trójkąt czy gaśnica w budynkach użyteczności publicznej.

Odpowiedziałaś twierdząco na mniej niż 10 pytań w części dotyczącej dojrzałości emocjonalnej? Chwal dziecko za wszelkie osiągnięcia! To zachęci je do wysiłku i umocni wiarę we własne możliwości. Czytaj mu książki, które zawierają opisy konfliktów i problemów. Proś o nazywanie emocji bohaterów. Wspólnie szukajcie najlepszych metod wyjścia z sytuacji.

Autorka jest dziennikarką "Poradnika domowego".