1. Organizowanie spacerów i wycieczek

Wycieczki mogą być dla dzieci okazją do poznania różnych roślin i zwierząt, a także przyswojenia wielu ciekawostek na ich temat. Przykładem może być wycieczka do lasu i spotkanie z leśniczym, który opowie o zwyczajach zwierząt, zimą pokaże paśniki z sianem, czy ślady saren i dzików.

Reklama

2. Zwracanie uwagi na zasady postępowania z przyrodą

Przed każdą wycieczką warto przypomnieć najmłodszym zasady zachowania obowiązujące w miejscach, do których się udają. Można wykorzystać do tego rysunki. W tym celu dzielimy dzieci na dwie grupy. Pierwsza grupa przedstawia zachowania właściwe, np. zbieranie kasztanów, a zadaniem drugiej grupy jest przedstawienie zachowań niewłaściwych, np. łamania gałęzi.

3. Zabawa „Kto gdzie mieszka?”

Dziecko otrzymuje kartę pracy, na której po jednej stronie narysowane są zwierzęta, po drugiej ich „domy”. Zadaniem dziecka jest połączenie obrazków w pary.

4. Zabawa „Kto co je?”

Uczestnicy zabawy łączą w pary zwierzęta i ich ulubione przysmaki np. dzika z żołędziami czy ptaka z ziarnami zbóż.

5. Zabawa „Kim jestem?”

Jedno z dzieci naśladuje określone zwierzę, zadaniem pozostałych uczestników zabawy lub rodziców jest odgadnięcie, o jakie stworzenie chodzi.

6. Zabawa „Czyj to głos?”

Dzieci kolejno naśladują głosy zwierząt (np. pohukiwanie sowy). Zadaniem pozostałych uczestników jest zidentyfikowanie odgłosów.

7. Kącik przyrody

Organizowanie w przedszkolu lub domu specjalnego miejsca przeznaczonego na hodowlę roślin (np. fasoli) lub zwierząt (rybek, chomika, żółwia) to doskonały pomysł na edukację najmłodszych. Hodowle przyniosą dzieciom wiele radości, a także nauczą odpowiedzialności i sumienności.

8. Dokarmianie ptaków

Warto przede wszystkim uświadomić dzieciom, że bez ich pomocy wiele ptaków może nie przetrwać zimy. Ciekawym pomysłem dla rodziców lub nauczycieli może być również zaangażowanie dzieci w budowę prostych karmników.

9. Wspólne oglądanie programów przyrodniczych

Dzięki zapoznaniu dzieci z programami przyrodniczymi będą one w stanie lepiej zrozumieć świat zwierząt i roślin, a to z kolei sprawi, że będą odnosić się do niego z większym szacunkiem.

10. Uczestnictwo w akcjach na rzecz ochrony środowiska

Uczestnictwo w akcjach związanych z ochroną środowiska naturalnego, np. „Sprzątaniu Świata” ma bardzo ważny aspekt edukacyjny. Takie działanie pozwoli dzieciom poczuć się gospodarzami planety, odpowiedzialnymi za jej los.

Dowiedz się więcej o wychowaniu dziecka:

8 rad, jak wychować dziecko na życzliwego człowieka

15 sposobów na wychowanie optymisty

9 reguł wychowania szczęśliwego dziecka

Reklama

na podstawie informacji prasowej programu "Kubusiowi Przyjaciele Natury"