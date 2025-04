W życiu każdego przedszkolaka przychodzi czas, by nauczyć się sznurować samodzielnie buty. Bez względu czy dziecko upatrzyło sobie trampki z kolorowymi sznurówkami, czy to ty chcesz, by malec opanowało nową umiejętność, musisz podejść do tematu sposobem.

Niby proste, ale nie do końca

Każdy dorosły potrafi zawiązać buty, ba, może nawet i pamięta, jak sam uczył się to robić. Dziś ta czynność jest tak bardzo automatyczna, że może ci być trudno wytłumaczyć maluchowi, jak to zrobić. Najważniejsze jest to, by do lekcji odpowiednio się przygotować. W innym wypadku maluch się zniechęci, a cała przygoda ze sznurówkami może zakończyć się frustracją i złością, a tego oczywiście nie chce żaden rodzic. Warto wiedzieć, że są metody, które ułatwią wam to zadanie. Podążaj za instrukcjami Julki z naszego wideo, a przekonasz się, że nauka wiązania butów może być przyjemnością.

Trening czyni mistrza

Kup dziecku specjalny szablon do wiązania butów lub pierwsze sznurowane buty, na których będzie mogło trenować. Ćwiczcie, kiedy jest wyspane i na prawdę ma na to ochotę. Nie zmuszaj dziecka do treningów. Pamiętaj także, by nowych butów nie zakładać jeszcze do przedszkola. Malec może się zdenerwować, gdy nie będzie umiał sobie poradzić samodzielnie w przedszkolu. Powodzenia!

