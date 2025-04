1. Odrobina zamieszania

Na pewno się bez niego nie obejdzie, bo wiadomo: porządki, gotowanie, zakupy... Jednak nie ma sensu przesadzać, bo przecież nie w tym rzecz, by podczas Wigilii słaniać się ze zmęczenia. Masz ochotę zaangażować maluszka w przygotowania? Dobry pomysł! Z pewnością nabałagani więcej, niż pomoże, ale za to będzie się dobrze bawił. Jeśli masz taką możliwość, nie zabieraj go jednak na zakupy – to sport ekstremalny!

2. Troszkę magii

Przed świętami i w ich trakcie dzieją się przedziwne rzeczy: w salonie wyrasta drzewko (w dodatku całe w światełkach i ozdobach), po mieszkaniu snują się jakieś nieznane zapachy, wszyscy się ściskają, dziadek śpiewa... Dla malucha to wszystko jest nowe i niesamowite.

3. Tradycja i jeszcze raz tradycja

Opowiedz maluchowi o świętach – dlaczego się je obchodzi, co w nich lubisz najbardziej itd. Razem ubierzcie choinkę, zaśpiewajcie choć jedną kolędę. Wytłumacz też maluchowi, co robi niewykorzystane nakrycie na stole. Z pewnością będzie tym zafascynowany!

4. Szczypta szaleństwa

Tradycja tradycją, ale przecież możecie stworzyć własną! Może być nią np. ozdabianie drzewka autkami i pluszakami albo organizowanie domowych (niekoniecznie typowych) jasełek... Pomysłów jest całe mnóstwo, wystarczy wykazać odrobinę chęci :)

5. Garść przyjemności

Jest wiele sposobów na zrobienie przyjemność maluchowi: wspólne robienie ozdób, pieczenie pierniczków (pozwól dziecku wycinać kształty foremkami, nawet jeśli robi to źle), zaproszony do domu św. Mikołaj (uwaga, wrażliwy malec może się przestraszyć!), wyprawa do ruchomej szopki... Albo po prostu spacer, wspólna zabawa, objadanie choinki z łakoci i słodkie nicnierobienie.

6. Dużo wyrozumiałości

Maluch nie zacznie jeść elegancko tylko dlatego, że patrzą na niego ciocie. Daj mu więc trochę luzu i nie sztorcuj bez potrzeby. Staraj się jednak, by nie dawał zbyt mocno innym w kość, np. nie pozwól mu biegać za psem babci, wyrywać innym zabawek, chlapać zupą.

6 pytań i odpowiedzi na temat wiary dzieci w Św. Mikołaja

6 rad, jak zorganizować święta bez przemęczenia

Lista wigilijnych dań dozwolonych dla dziecka

7. Kilka smakołyków

Zamiast toczyć walki przy stole, przygotuj dziecku do jedzenia coś, co zna i lubi. Za mało świątecznie? Podaj mu to na talerzyku w renifery:) Pamiętaj, że to głównie ludzie i rodzinna atmosfera tworzą przecież niepowtarzalny świąteczny nastrój!

8. Chwila tylko dla was

Nawet najgrzeczniejszy malec nie jest w stanie siedzieć przy stole bez końca. Zamiast liczyć na cud, pójdźcie obejrzeć bombki. Gdy z kimś rozmawiasz, od czasu do czasu powiedz coś do dziecka, uśmiechnij się do niego. Niech wie, że o nim nie zapomniałaś.

9. Przymrużone oko

Poczucie humoru pomaga rozładować trudne sytuacje: nie takie jak należy zachowanie malca, czyjąś niestosowną uwagę, rozpoczynający się właśnie zbyt ostry, polityczny spór czy inną niemiłą niespodziankę - od tego są święta!

10. Mnóstwo tego, co lubicie najbardziej

Każdy lubi spędzać święta inaczej. Jedni uwielbiają wizyty w pierwszy i drugi dzień świąt, inni wolą wylegiwać się na kanapie i oglądać film po filmie w telewizji. I bardzo dobrze. Niech każdy robi to, co lubi najbardziej.

11. Miła atmosfera

Święta idealne zdarzają się tylko idealnym (a więc nieistniejącym) rodzinom. W prawdziwych na ogół ktoś coś stłucze albo nie zdoła w porę zatrzymać języka za zębami. I co z tego? Najważniejsze, by z igły nie zrobiły się widły! Lepiej skupić się na tym, co daje radość niż przejmować się małymi niedociągnięciami.

napisane na podstawie artykułu opublikowanego w magazynie Mamo to ja