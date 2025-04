Nie wiesz jak bawić się z dzieckiem zimą, zwłaszcza w okresie świątecznym? Boże Narodzenie i zima mogą być pretekstem do tworzenia nowych zabaw ruchowych i wspólnych gier w zaciszu domowym.

Zabawa ruchowa - pada śnieg

Przygotuj z dzieckiem śnieżynki z papieru do pieczenia (ok. 20 sztuk) i zawieś je dość wysoko, np. na żyrandolu. Maluch ma za zadanie w akompaniamencie piosenki Elżbiety Zechmen „Dzwonki sań” złapać wszystkie śnieżynki, które odcinasz ze sznurka (wpraw je w ruch) lub wypuszczasz z dłoni, jeśli ich nie zawiesiłaś. Zabawa trwa do momentu, w którym skończy się piosenka - dla utrudnienia możecie ją śpiewać.

Poprzez białe drogi, z mrozem za pan brat, Pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr. Biegnij, koniu wrony, przez uśpiony las, My wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak:

Refren: Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Co za radość, gdy saniami można jechać w dal, Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań, A za nami i przed nami wiruje tyle gwiazd.

Biegniesz biała drogo, nie wiadomo jak Nie ma tu nikogo, kto by znaczył ślad. Tylko nasze sanie, tylko szybki koń, Tylko dzwonki roześmiane i piosenki ton.

Refren: Pada śnieg...

Piosenka z pokazywaniem

Ta świąteczna zabawa ruchowa polega na wspólnym pokazywaniu uszu, nosa, oczu w odpowiednim momencie i ułożeniu choreografii do reszty tekstu piosenki, która pobudza wyobraźnie dzieci i daje dużo frajdy także dorosłym. Tej zimowej zabawy ruchowej nie może zabraknąć w twoim domu!

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!

Szczypie w nosy, szczypie w uszy

Mroźnym śniegiem w oczy prószy,

Wichrem w polu gna! Nasza zima zła!

Płachta na niej długa, biała,

W ręku gałąź oszroniała,

A na plecach drwa... Nasza zima zła!

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!

A my jej się nie boimy,

Dalej śnieżkiem w plecy zimy,

Niech pamiątkę ma! Nasza zima zła!

Skarpetkowe memory

Do zrealizowania tej zabawy ruchowej potrzebujesz świątecznej skarpety i wydrukowanych kart z obrazkami (może być obrazek+słowo je określające, np. zamiast dwóch reniferów, wizerunek i podpis). Pary kart memory rozdzielasz i połowę umieszczasz do losowania w skarpecie, a drugą umieszczasz w różnych miejscach w domu. Możesz przygotować rymowankę:

Święta, święta gdzie jesteście,

Szukamy w skarpecie,

szukamy w pralce i szafie,

szukamy także na ścianie i lampie.

Bingo świąteczne

Bingo to gra dla dzieci i dorosłych, którą zna chyba każdy - można przygotować jej wersje obrazkowe, słowne czy liczbowe w zależności o d wieku dzieci. Potrzebujesz wydrukowanych obrazków (mogą to być renifery, samie, pierniczki czy czapka Mikołaja) oraz kart z ich miniaturkami na kilku planszach (np. kilka kartek A4 na których umieścisz 20 odpowiedników przeplecionych z obrazkami, których nie ma w skarpecie).

W skarpecie świątecznej umieść karty do losowania - kiedy wylosujesz jedną z nich, zadaniem graczy jest jak najszybsze odnalezienie tej rzeczy na kartce i wymyślenie z tą rzeczą zdania (sensownego). Aby świąteczna zabawa była bardziej aktywizująca, za każdym razem gracze, którzy nie byli wystarczająco szybcy, muszą przebiec kilka okrążeń w rytm wiersza, np. Janusza Minkiewicza:

W grudniu rzadko ptak zaśpiewa,

w srebrze stoją wszystkie drzewa.

Naszą rzeczkę po kryjomu,

w nocy lodem okuł mróz.

Sanki wezwał i do domu

z lasu nam choinkę wniósł.

Gdzie jest Mikołaj?

Do tej świątecznej zabawy potrzebujesz małych kart ze świątecznymi obrazkami lub słowami. Wśród nich musi znaleźć się wyjątkowa karta - z Mikołajem. Każde dziecko musi wylosować jedna kartę i nie pokazywać, co wylosowało. Następnie do zabawy włączasz rymowankę:

Ho, ho, ho, Hej, hej, hej, Gdzie Mikołaj podział się? W tym momencie wskazujesz na jedno z dzieci (lub uczestników zabawy, jeśli maluchów jest mało) i musi odpowiedzieć zgodnie z prawdą: Tu nie, tu nie, tu Mikołaj nie schował się oraz pokazać kartę i powiedzieć (po polsku lub w wersji trudniejszej - po angielsku), co się na niej znajduje. Świąteczna zabawa ruchowa trwa do momentu znalezienia Mikołaja.

Pomysły na zimowe prace plastyczne dla dzieci