1. Świąteczny przepis dla dziecka po 2. roku

Makowe drożdżówki

Składniki: 250 ml ciepłego mleka, 10 g drożdży, 50 g masła, 40 dag mąki , 10 dag cukru pudru, łyżeczka cynamonu, jajko, pół łyżeczki soli, 700 g masy makowej, 100 g zmielonych orzechów włoskich

Przygotowanie: Mleko wymieszaj z drożdżami i łyżką cukru. Mieszankę przykryj ścierką i odstaw do spienienia. Masło, mąkę, resztę cukru, cynamon, jajko oraz sól wymieszaj, dodaj mieszankę z drożdży. Zagnieć na gładkie ciasto i odstaw na 20 minut, by wyrosło. Rozwałkuj na prostokąt o wymiarach 30 na 20 cm. Wyłóż masę makową i orzechy, zawiń ciasto w rulon i pokrój na 12 kawałków. Ułóż w formie na papierze do pieczenia. Wstaw do rozgrzanego do 200°C piekarnika na 20 minut.



2. Świąteczny przepis dla dziecka po 12. miesiącu

Sernik na zimno

Składniki: 40 dag twarożku homogenizowanego, 400 ml jogurtu naturalnego, cukier waniliowy, pół szklanki cukru pudru, 4 łyżki żelatyny, ozdoby cukiernicze, np. żelki (do dekoracji)

Przygotowanie: Twarożek zmiksuj z jogurtem, cukrem pudrem i waniliowym. Mieszaj do uzyskania gładkiej masy. Żelatynę zalej ośmioma łyżkami zimnej wody. Kiedy napęcznieje, wstaw do naczynia z wrzątkiem i podgrzewaj do rozpuszczenia. Żelatynę ostudź, połącz z masą twarogową. Przełóż do kwadratowej foremki i wstaw do lodówki na ok. dwie godziny. Wyjmij z foremki, udekoruj żelkami.



3. Świąteczny przepis dla dziecka po 12. miesiącu

Bałwanek serowy

Składniki: litr serka waniliowego homogenizowanego, 6 łyżek żelatyny, sok z cytryny, posypka cukiernicza

Przygotowanie: Serek homogenizowany przełóż do miski, wymieszaj z sokiem z cytryny. Żelatynę zalej sześcioma łyżkami wody. Gdy napęcznieje, wstaw do naczynia z wrzątkiem i podgrzewaj do rozpuszczenia. Lekko schłodzoną dodaj do serka homogenizowanego i szybko wymieszaj. Masę serową wylej do foremki. Wstaw do lodówki na dwie godziny. Udekoruj posypką.

4. Świąteczny przepis dla dziecka po 18. miesiącu

Piernikowa zupa krem

Składniki: litr kompotu z suszonych owoców, 20 dag piernika, rodzynki, łyżka cukru, 1–2 łyżki soku z cytryny

Przygotowanie: Piernik pokrój na małe kawałki, zalej wrzątkiem, by się porządnie rozmoczył. Kompot z suszonych owoców wlej do garnka i doprowadź do wrzenia. Rozmoczony piernik dokładnie zmiksuj, dodaj do kompotu, całość zagotuj. Dodaj sparzone rodzynki, cukier i sok z cytryny. Wymieszaj. Podawaj zupę po schłodzeniu w lodówce. Możesz dla dekoracji posypać ją płatkami migdałowymi i rodzynkami.

5. Świąteczny przepis dla dziecka po 2. roku

Gwiazdki drożdżowe

Składniki: 50 g masła, 250 g mąki pszennej, 3,5 g suszonych drożdży, szczypta soli, pół szklanki mleka, 60 g cukru, 2 jajka, 100 g owoców kandyzowanych, 25 g obranych migdałów

Przygotowanie: Mąkę przesiej, dodaj drożdże, sól i cukier, wymieszaj. Masło rozpuść w ciepłym mleku, przestudź i wlej do miski z mąką. Dodaj jajko, wymieszaj, miksuj 5 minut. Odstaw na pół godziny w ciepłe miejsce. Wyłóż ciasto na stół obsypany mąką i jeszcze raz krótko zagnieć. Rozwałkuj na grubość około pół centymetra. Wykrawaj foremkami gwiazdki i przekładaj na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Jajko rozbij, posmaruj nim powierzchnię gwiazdek, a następnie układaj na nich pokrojone owoce i migdały. Włóż do nagrzanego do 180°C piekarnika. Piecz około 15 minut.



