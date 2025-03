Tegoroczne misie zaprojektowały cztery duety gwiazd i znanych projektantów: Julia Kamińska i Łukasz Jemioł, Magda Gessler i MMC, Ola Adamska i Dawid Woliński oraz Damian Michałowski i Tomasz Ossoliński.

Reklama

Śnieżnobiała misia w sukience w pudrowym różu to dzieło Julii Kamińskiej i Łukasza Jemioła. – Chcieliśmy, żeby nasz miś był w klimacie Julii, ale też był spójny z moją kolekcją Jemioł Jeans, której motywem przewodnim jest kwiat. Sukienka nawiązuje do niego formą, a biżuteryjne wykończenie nadaje jej wyjątkowy charakter. Zależało nam, żeby był to nieoczywisty i artystyczny projekt, jednocześnie przyjazny dla najmłodszych, dlatego strój naszego misia wykonany jest z miękkiego materiału w kolorze pudrowego różu – mówi Łukasz Jemioł.

Łatwo zgadnąć, dla której z misiowych kreacji inspiracją był styl Magdy Gessler. Misia Magda nosi różowo-pomarańczową sukienkę z rozkloszowanymi rękawami, ozdobioną kwiatowymi aplikacjami. – Jesteśmy znani z monochromatycznych projektów, ale Magda kocha kontrastowe połączenia i zawsze nas na nie namawia. Tak było i tym razem – inspiracją był jej styl, stąd fason i kolory sukienki – mówi Rafał Michalak z MMC. – Róż i pomarańcz to ulubione połączenie Magdy, te barwy dominują nawet w jej domu, dlatego od razu mieliśmy taką wizję jej misia. Nasza misia wyróżnia się też opaską-okularami, które są jej nieodłącznym atrybutem – dodaje Ilona Majer z MMC.

Kolejna misia, w szlafrokowej błękitnej sukience z kapturkiem, to owoc współpracy Oli Adamskiej i Dawida Wolińskiego. Sukienka jest przewiązana w pasie szeroką kokardą, która dodaje uroku i podkreśla sylwetkę. – Od początku chcieliśmy z Olą stworzyć misia do tulenia – takiego, który jest przyjacielem, daje poczucie bezpieczeństwa i ciepła. Stąd sukienka, która wygląda jak kojarzący się z komfortem domowy strój – mówi Dawid Woliński.

Jedyny chłopak w tym zestawieniu, miś Damian autorstwa Damiana Michałowskiego i Tomasza Ossolińskiego, idealnie wpisuje się w zimową aurę. – To już dziesiąta akcja „Podaruj misia”, w której biorę udział, i bardzo się cieszę, że kolejny raz mogę być jej częścią. Nasz miś powstawał w prawdziwej współpracy – nawiązuje jednocześnie do narciarskich pasji Damiana i do mojego jubileuszu związanego z tym projektem. Inspiracją byli dla nas narciarze z lat 30. i Zawody na Starym Sprzęcie Narciarskim „O Wielkanocne Jajo”, które odbywają się na zakopiańskich Kalatówkach od 1998 roku. Ich uczestnicy przebierają się w oryginalne stroje z epoki i zjeżdżają „na byle czym”. Dla naszego misia sam uszyłem też na drutach góralski sweter. Chcieliśmy, żeby był on hołdem dla Zakopanego –opowiada Tomasz Ossoliński.

Którego z misiowych przyjaciół sprezentujesz w tym roku pod choinkę bliskiej osobie? Wybierz swojego ulubieńca i w prosty sposób podaruj radość i okaż wsparcie również tym, którzy potrzebują go najbardziej.

Misie będą dostępne już na początku grudnia, w cenie 65 zł – jedynie w drogeriach Rossmann i na rossmann.pl.

Materiał promocyjny marki Rossmann