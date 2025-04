Świąteczne maski dla dzieci!

Wasze dzieci nie mogą doczekać się świąt? Zachęćcie je do świątecznej zabawy! Przy użyciu kolorowej tektury i patyczków do szaszłyków samodzielnie stworzą maski świętego Mikołaja i reniferów, idealne do zabawy w bożonarodzeniowy teatr!

Fot. Fotolia



Do wykonania brody Mikołaja wystarczy zwykła kartka z białego brystolu. Rogi i nos renifera można wyciąć z kolorowej tektury lub pokolorować. Aby narysować i wyciąć równe kształty, wystarczy wspomagać się tym, co mamy pod ręką, np. szklankami (okulary Mikołaja, nos renifera), własnymi palcami (rogi renifera, jemioła) lub gotowymi szablonami do wydrukowania z Internetu (śnieżynka, litery ho ho ho). Dzieciom na pewno nie zabraknie pomysłów!

Fot. etsy.com

Jak zrobić świąteczne maski?

Aby zrobić takie świąteczne maski, będziecie potrzebować: kolorowego bloku technicznego, mocnej taśmy klejącej (może być izolacyjna), nożyczek, kleju biurowego oraz zwykłych patyków do szaszłyków (dla bezpieczeństwa lepiej jest ułamać ostre końce).

Fot. etsy.com

Fot. etsy.com

1. Z białej kartki bloku technicznego wytnij zarys brody i ust. Ich brzegi obrysuj czarnym mazakiem.

2. Z tyłu brody przyklej patyczek. Możesz użyć patyka do szaszłyków, który przymocujesz mocną taśmą klejącą lub patyka lekarskiego, który przykleisz mocnym klejem typu Magic.

3. Brodę posmaruj klejem biurowym i ciasno przyczep do niej gotowe kulki z waty.

Fot. eastcoastmommyblog.blogspot.com