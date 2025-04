W co ubrać dziecko na Halloween? Możliwości jest sporo, ale pamiętaj, że to maluch ma się czuć dobrze w danym przebraniu. Najpopularniejsze są stroje czarownicy, mumii, zombie, a także postaci z bajek i filmów. Jeśli chcesz zrobić budżetowe, ale efektowne przebranie, postaw na kreatywnego duszka albo motyw zwierzęcy. Do zrobienia pięknego stroju możesz wykorzystać gotowe materiały ze sklepu albo przygotować coś samodzielnie, np. z papieru.

Reklama

Spis treści:

Piękny i pomysłowy strój na Halloween dla dziecka nie musi być wcale kosztowny. Często wystarczy tylko kawałek kartonu lub brystolu oraz kolorowe farbki, aby stworzyć kreatywny strój. Świetnie sprawdzą się papierowe maski, strzeliste czapki czarownicy, a także skrzydła nietoperza.

Jeśli masz stare, białe prześcieradło, przebranie duszka w zasadzie jest gotowe! Pomaluj na nim czarne plamy (to będą oczy duszka), a następnie wytnij w nich niewielkie dziurki, aby maluch mógł wszystko dobrze widzieć. Materiał możesz także przeszyć na spodzie i zrobić otwory na ręce albo "schować" w prześcieradle całe dziecko. Taki duszek może mieć ze sobą koszyczek na cukierki albo nieść domowej roboty lampion z dyni.

fot. Strój dla dziecka na Halloween: duszek z prześcieradła/Adobe Stock, sorapop

Przebranie na Halloween nie musi bezpośrednio odwoływać się do charakterystycznych dla tego dnia motywów. Możesz oczywiście przebrać siebie czy dziecko za Hrabię Draculę, wiedźmę czy duszka, ale świetnie sprawdzi się także strój kota, tygrysa czy jednorożca.

Takie przebranie także możesz zrobić samodzielnie w domu, ze wzorzystych materiałów czy kolorowego papieru, ale niewielkim kosztem możesz także kupić gotowy strój. W sklepach obecnie jest prawdziwe zatrzęsienie jednoczęściowych kostiumów z motywem zwierzęcym. Znajdziesz je np. w kategorii piżam. W ten sposób możesz przebrać malucha za dowolne zwierzątko, a także znaleźć coś dla siebie!

fot. W co ubrać dziecko na Halloween/Adobe Stock, Olesia Bilkei

Wiedźmy, wróżki i czarownice to bardzo popularny, a jednocześnie prosty do przygotowania motyw przebrań halloweenowych. Możesz kupić gotowy kostium albo ubrać malucha w czarne, złote i fioletowe ubrania, a potem dodać spiczastą czapkę, różdżkę i pelerynę. Świetnie sprawdzi się także tiul, z którego zrobisz warstwową spódnicę.

Dodaj do tego prosty makijaż czarownicy i czarną biżuterię, np. kolczyki w kształcie nietoperzy czy czarnych kotów. Idealnie sprawdzi się także mocno natapirowana, zwichrowana fryzura.

fot. Przebranie wiedźmy na Halloween/Adobe Stock, Elena Kratovich

Piraci, choć nie są w ogóle kojarzeni z Halloween, są bardzo popularnym motywem na przebranie dla dzieci. Są też bardzo proste do stworzenia - wystarczy tak naprawdę znaleźć odpowiedni kapelusz i dodać papierową lub materiałową opaskę na oko.

Do tego sprawdzi się także pluszowa papuga przywiązana lub przyczepiona w inny sposób do ramienia malucha (albo do ronda kapelusza). Zamiast koszyka na cukierki dziecko może trzymać "skrzynię skarbów", którą zrobisz z np. z pudełeczka na biżuterię.

fot. Przebranie pirata na Halloween/Adobe Stock, Andrey Kiselev

Dzieci uwielbiają przebierać się za ulubione postaci z bajek lub filmów, a takie kostiumy można łatwo znaleźć w sieci, często za niewielkie pieniądze. Popularnym motywem są oczywiście wampiry inspirowane hrabią Drakulą lub postaciami z serii "Hotel Transylwania". Wśród najmłodszych będą dominować przebrania inspirowane np. "Psim patrolem", a starsze maluchy chętnie sięgną po przebrania zaczerpnięte z filmów Tima Burtona.

Bardzo popularnym motywem, który ku uciesze rodziców, a być może też już dziadków, jest seria o Harrym Potterze. Przebrania inspirowane tą kultową serią są bardzo łatwe do przygotowania, ponieważ w sklepach wręcz roi się od gadżetów dla prawdziwych "potterheads".

fot. Przebranie na Halloween: postaci z filmów i bajek/Adobe Stock, Andrey Kiselev

Reklama

Czytaj także:

Kreatywne zabawy na Halloween

Zdrowe menu na Halloween w domu

Ozdoby halloweenowe z papieru