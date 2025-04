Fot. Fotolia

Jeśli twojemu dziecku wciąż brakuje apetytu, zapewne zaczynasz zastanawiać się nad tym, czy niesmacznie gotujesz. Nie tędy droga! Prawdopodobnie zdrowa żywność wydaje się nieatrakcyjna dla małego niejadka. Ale można to zmienić – oto sprytne sposoby na niejadka, dzięki którym przekonasz dziecko do jedzenia.

Jak namówić dziecko na regularne posiłki?

Regularnie spożywane posiłki to podstawa zdrowej diety. Dzieci powinny jeść 5 posiłków w ciągu dnia, mniej więcej co 3 godziny, zaczynając od pierwszego śniadania przed wyjściem do szkoły. W szkole powinny zatem zjeść drugie śniadanie, obiad i jedną drobną przekąskę.

Nie można jednak wymagać od dziecka regularności w spożywaniu posiłków bez wsparcia go w tym trudnym zadaniu. Dobrym pomysłem może okazać się sprezentowanie dziecku zegarka z ulubionym bohaterem z bajki lub książki. Niech magiczny „czasoodmierzacz” przypomina o kolejnym posiłku, a oczekiwanie stanie się zabawą.

Jak przekonać dziecko do jedzenia kanapek?

Dużym problemem w walce z niezdrowym odżywianiem u dzieci jest powielanie przez nie negatywnych nawyków zaobserwowanych u rówieśników. Dzieci często obawiają się, że zjedzenie domowej kanapki, zamiast widzianego w reklamie rogala z czekoladą, może zostać źle odebrane i wyśmiane przez ich kolegów.

Przygotuj więc wspólnie z dzieckiem smaczne i kolorowe kanapki na pełnoziarnistym pieczywie, zapakuj je w atrakcyjny sposób (np. kolorowy papier śniadaniowy, opakowanie na kanapki, bidon) i zachęć dziecko do poczęstowania nimi swoich kolegów.

Celebrujcie także wspólne posiłki, przyrządzone zgodnie z zasadami dietetycznymi. W myśl powiedzenia „czym skorupka za młodu nasiąknie”, wspólne jedzenie zdrowych potraw kształtuje dobre nawyki.

Wytłumacz dziecku, dlaczego chipsy są niezdrowe

Wbrew powszechnemu przekonaniu dzieci uwielbiają się uczyć, są ciekawe świata i zdobywania wiedzy, dzięki której zaczynają lepiej rozumieć otoczenie. Zanim zaczniesz zabraniać dziecku jedzenia jego ulubionych chipsów i batoników, zabaw się z nim w quiz o zdrowiu. W pierwszej części warto nauczyć dziecko, w czym zawarte są witaminy, które powodują, że jest zdrowe i silne, a w czym ich nie ma, co to są puste kalorie, czym są niedobre tłuszcze i jakie mają konsekwencje dla jego zdrowia.

Wszystkie te pojęcia są przecież dla Twoich pociech abstrakcją. Drugą część quizu można poświęć na pytania dotyczące potraw, w których znajdują się te składniki. Niech Twoje dziecko samo zrozumie, dlaczego jedzenie chipsów jest dla niego niezdrowe.

Wybieraj kolorowe owoce i warzywa

Owoce i warzywa są najzdrowszą z przekąsek jaką możesz podarować swojemu dziecku do szkoły. To najlepsze źródło witamin, minerałów i błonnika. Niestety są one mniej atrakcyjne niż słodycze czy solone przekąski. Dlatego warto poświęcić czas na zabawę w odkrywanie świata owoców i warzyw. Rozbudź jego ciekawość i zacznij od egzotycznych, kolorowych owoców – możesz opowiedzieć dziecku historię kraju, z którego pochodzi dany owoc, pokazać zdjęcia jego rówieśników z tego miejsca.

Możesz również przygotować wymyślną potrawę na bazie owoców i warzyw – najlepiej zgodnie z przepisem kucharza-celebryty, którego dziecko dobrze zna z programów telewizyjnych.

Jak przekonać dziecko do picia wody?

Odpowiednie nawodnienie organizmu to podstawa zdrowej diety. Zapotrzebowanie na wodę u dziecka szacuje się na 10-15 % jego masy ciała. Należy pamiętać, że do dzieci nie trafiają jednak suche liczby. Aby zobrazować dziecku ile wody potrzebuje jego organizm, zaangażuj je już w proces wyliczania konkretnej liczby litrów.

Dziecko może zanotować swoją wagę ciała i wspólnie sprawdźcie, ile wody musi pić dla utrzymania odpowiedniego nawodnienia swojego młodego organizmu. Na koniec może kupić kolorową butelkę na wodę o odpowiedniej objętości, którą codziennie będzie zabierać do szkoły.

