Brzuszek niemowlęcia – wrażliwy i delikatny

Reklama

Po przyjściu dziecka na świat jego układ pokarmowy może już samodzielnie funkcjonować – trawić i wchłaniać pozyskane z mleka mamy składniki odżywcze niezbędne dla rozwoju organizmu. Mimo to jednak układ pokarmowy maluszka nie jest jeszcze doskonały. Narządy wewnętrzne niemowlęcia są o wiele mniejsze niż u mamy i taty. Na przykład pojemność żołądka niemowlęcia w pierwszym miesiącu jest aż 25 razy mniejsza niż u dorosłego[1]. Z kolei dolny zwieracz – mięsień występujący pomiędzy przełykiem a żołądkiem – nie jest jeszcze odpowiednio napięty, dlatego maluszek może czasem ulewać[2]. Wszystkie funkcje układu pokarmowego wykształcą się z czasem, a więc ważnym zadaniem rodziców jest dbanie o właściwy sposób żywienia niemowlęcia, dopasowany do jego potrzeb i możliwości.

Mleko mamy to pokarm idealny

Delikatny i wrażliwy organizm niemowlęcia wymaga łagodnego traktowania, co dotyczy również sposobu żywienia. Najlepszym pokarmem, jaki mama może dać dziecku, jest mleko z piersi. Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia niemowlęcia[6]. Mleko mamy jest lekkostrawne, ma unikalny skład odpowiadający wymaganiom wciąż rozwijającego się organizmu i w trakcie wyłącznego karmienia piersią zaspokaja zarówno głód, jak i pragnienie niemowlęcia. To właśnie z mleka mamy organizm dziecka pozyskuje składniki odżywcze, w tym witaminy i składniki mineralne, które wspierają jego prawidłowy rozwój.

Dolegliwości trawienne u maluszka

Zdarza się, że niemowlę może doświadczać przejściowych dolegliwości ze strony układu pokarmowego, które zwykle samoistnie ustępują między 6. a 12. miesiącem życia dziecka. Brzuszek maluszka staje się wzdęty i twardy, a dolegliwościom tym towarzyszy rozdrażnienie, grymas i płacz. Najprawdopodobniej to kolka, która występuje u znacznej liczby niemowląt, a jej przyczyny nie są do końca poznane. Według ekspertów jej występowanie może być związane z niedojrzałością układu pokarmowego lub połykaniem dużej ilości powietrza przez niemowlę podczas ssania, co prowadzi do gromadzenia się gazów w jelitach. Inną dolegliwością, która często występuje u niemowląt, jest zaparcie. Zaburzenie to objawia się poprzez duży wysiłek podczas oddawania przez dziecko stolca, a ten jest zbity, obfity lub pojawia się rzadziej niż 2 razy w tygodniu[7]. U 95% niemowląt zaparcie nie jest związane z żadną chorobą[8], a powodem jego występowania może być mała ilość płynów w diecie dziecka, niedojrzałość układu pokarmowego lub nagła zmiana sposobu żywienia.

Jak wspierać brzuszek dziecka, które nie jest karmione piersią?

Mimo że mleko mamy jest najlepszym pokarmem dla niemowlęcia, zdarzają się sytuacje, w których w drugim półroczu życia dziecka podawanie pokarmu z piersi z uzasadnionych przyczyn jest niemożliwe. Rodzice powinni wtedy wybrać inny sposób żywienia maluszka – dopasowane do jego potrzeb mleko następne. Warto zwrócić uwagę na składniki, które mogą wspierać delikatny układ pokarmowy dziecka, na przykład na zawartość błonnika. Bebiko PRO+ 2, nasza najdelikatniejsza formuła[9], to podwójne wsparcie dla wciąż dojrzewających malutkich brzuszków dzięki wykorzystaniu:

LACTOFIDUS – procesu inspirowanego naturalnym zjawiskiem fermentacji mlekowej,

– procesu inspirowanego naturalnym zjawiskiem fermentacji mlekowej, specjalnej kompozycji błonnika GOS/FOS.

Produkt zawiera kompletną kompozycję składników odżywczych* wspierających prawidłowy rozwój, w tym:

ALA (omega 3)* – niezbędnego do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej,

– niezbędnego do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej, DHA (omega 3)* – wspierającego prawidłowy rozwój wzroku**,

– wspierającego prawidłowy rozwój wzroku**, wapnia* i witaminy D* – niezbędnych dla prawidłowego rozwoju kości i zębów,

– niezbędnych dla prawidłowego rozwoju kości i zębów, żelaza* i jodu* – wspierających prawidłowy rozwój poznawczy.

* Zgodnie z przepisami prawa, tak jak wszystkie mleka następne.

** Korzystne działanie występuje, gdy wraz z urozmaiconą dietą dziecko spożywa 100 mg DHA dziennie.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.





[1] Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowiek w ujęciu biomedycznym, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2004.

[2] Albrecht P. i wsp. „Stanowisko grupy ekspertów w sprawie stosowania żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (…)”, Pediatria po Dyplomie 2020;24(5):23-32. 1.

[3] Dziekiewicz M., Rozwój układu pokarmowego w okresie 1000 pierwszych dni, BAZJ 2017/2.

[4] Dziekiewicz M., Rozwój układu pokarmowego w okresie 1000 pierwszych dni, BAZJ 2017/2.

[5] Dziekiewicz M., Rozwój układu pokarmowego w okresie 1000 pierwszych dni, BAZJ 2017/2.

[6] World Health Organization, Infant and young child feeding, 2009.

[7] Benninga MA, Faure C, Hyman PE et al.: Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler. Gastroenterology 2016; 150(6): 1443-1455.e2.

[8] Horvath A, Dziechciarz P, Szajewska H i in.: Gastroenterologia dziecięca w codziennej praktyce 2019. PZWL.

[9] Wśród mlek następnych Bebiko 2.

Materiał promocyjny marki Bebiko