Podczas lektury tytułu nasuwa się pewnie pytanie - czyjego płaczu? Niedomówienie jest celowe, bo myciu włosów wbrew pozorom nie towarzyszy tylko płacz dziecka, ale w niektórych przypadkach bezsilny płacz rodziców, a czasem i sąsiadów, którzy słyszą krzyki i co najmniej podejrzane odgłosy. Cóż, nie da się ukryć - dla niektórych dzieci mycie włosów to naprawdę trudne przeżycie, porównywalne z wizytą u dentysty. Co zrobić, żeby ten proces nieco ułatwić i uczynić przyjemniejszym? Przedstawiam sprawdzone sposoby, przetestowane przez mamy z naszej redakcji!

Zrób śmieszną fryzurę

A może zrób z mycia włosów śmieszny żart? To dobra okazja do wygłupów. Zapienione pasma bez trudu można modelować, tworząc szalonego irokeza. Pokazuj maluchowi w lusterku, jaką zabawną fryzurę ma aktualnie na głowie. To może odwrócić jego uwagę od samego procesu mycia.

Pozwól dziecku przejąć pałeczkę

Oczywiście, w przypadku niemowlaka będzie to niemożliwe, ale już półtoraroczniak może próbować sam... umyć swoje włosy. Nałóż mu na dłoń nieco szamponu lub włóż do rączki słuchawkę prysznicową, którą będzie mógł spłukiwać pianę. Przy twojej subtelnej, prawie niezauważalnej koordynacji całego procesu, włosy zostaną niemal samodzielnie umyte!

Rondo kąpielowe, mały ręczniczek

Skorzystaj z gadżetów, które ratują przed pianą małe oczka. Wiele mam zachwala zalety ronda kąpielowego, czyli po prostu ochronnego daszka, który sprawia że woda nie wpada do oczu dziecka. Nie wszyscy jednak widzą sens takiego rozwiązania - niektóre maluchy zdejmują rondo lub tak szybko ruszają głową, że nie przylega on ściśle do czoła.

Często sprawdza się magiczny ręcznik, który dziecko musi trzymać przy oczach i zasłaniać. Warto stworzyć zabawną historyjkę, która dodatkowo uwiarygodni jego działanie - a może Skye z Psiego Patrolu również używała ręcznika do zasłaniania oczu? A może dzielny Strażak Sam rekomenduje używanie takiego gadżetu?

Trening pływacki

Zwykłe mycie włosów to nuda! Przygotujcie trening pływacki. Oczywiście potrzebny wam będzie ekwipunek - o ile płetwy czy strój kąpielowy nie są aż tak ważne, to kluczowym gadżetem są tutaj okulary do pływania. Dokładnie zasłonią oczy przed pianą i wodą, a trening przebiegnie bez najmniejszych zakłóceń!

Wizyta u fryzjera

Halo halo, czy to nie pora na wizytę u fryzjera? Domowa fryzjerka musi oczywiście zapewniać warunki podobne do tych salonowych. Niech przyniesie małemu klientowi coś do picia, a potem spyta o zamówioną fryzurę. Zachowaj całą niezbędną otoczkę, a mycie włosów stanie się po prostu dobrą zabawą dla dziecka.

Książki i bajki o myciu włosów

A może niechęć przed myciem włosów pomogą odczarować ulubieni bohaterowie? Jadzia Pętelka, bohaterka popularnej serii książeczek dla najmłodszych, świetnie oswaja maluchy z tym tematem. Koniecznie sięgnijcie po część pt. „Jadzia Pętelka bierze kąpiel”. Możesz też wybrać książkę „Do kąpieli, króliczku” lub„Tosia i Julek biorą kąpiel”. Na YT znajdziesz też krótkie bajki dla dzieci, związane z myciem włosów - np. Czyściochowo.

