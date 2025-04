Iron Man w Warszawie? Tak, a wraz z nim Thor oraz Kapitan Ameryka odwiedzą Galerię Mokotów. Najwięksi bohaterowie kultowych komiksów Marvela, których przygody można oglądać w animowanym serialu kanału Disney XD „Avengers Zjednoczeni” i kinowym hicie „Avengers: Czas Ultrona” spotkają się z najmłodszymi już w ostatni weekend maja.

Kto z nas nie marzył o tym, by choć raz w życiu spotkać bohatera o super mocach? Teraz to możliwe! Niepowtarzalna okazja, by zrobić sobie zdjęcie z Iron Manem i Thorem lub przybić piątkę z Kapitanem Ameryką nadarzy się 30 i 31 maja w Galerii Mokotów. Nadchodzi weekend z bohaterami serialu „Avengers Zjednoczeni” kanału Disney XD, a wraz z nim mnóstwo atrakcji. W strefie gier Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes będzie można pokonać czarne charaktery, a tuż obok zbudować zestaw LEGO, ułożyć puzzle lub stoczyć pojedynek w grze karcianej z herosami. To pierwsza wizyta bohaterów Marvela w Polsce w tym roku.

Warsztaty i konkursy dla najmłodszych

Najmłodsi fani Avengers podczas warsztatów będą mogli przygotować własne kostiumy, peleryny, maski i tarcze. Taki kostium z pewnością ozdobi niejedną szafę w dziecięcym pokoju.

A jeśli kostium to za mało, charakteryzatorzy za pomocą makijażu pomogą wcielić się w wybraną postać z komiksów.

Starsze dzieci będą miały szansę pobudzić swoją wyobraźnię na warsztatach z rysunku. Rysownicy zdradzą sztukę tworzenia komiksów i wspólnie z gośćmi będą tworzyć obrazkowe przygody. Być może pod ich okiem narodzi nowa gwiazda komiksu?

Oprócz spotkań z superbohaterami na gości czekają konkursy i ponad 200 nagród do wygrania. Zapraszamy do spędzenia z nami dwóch dni, przepełnionych dziecięcymi uśmiechami. Spotkanie z AVENGERS Marvela to świetny pomysł na spędzenia czasu w gronie rodzinnym.

Kim są bohaterowie?

Iron Man – to genialny założyciel i dowódca drużyny Avengers. Jest niezwykle uparty i wierzy, że nie ma problemu, którego nie dałoby się rozwiązać z pomocą nauki i technologii. Zdolności: zbroja, która daje możliwość latania i jednocześnie jest śmiercionośną bronią.

Thor - Asgardiański Książę Grzmotu. Miłośnik bitew, rzucający się w ferwor walki. Thor znalazł na Ziemi nowy dom, którego broni, jak swojej własnej ojczyzny. Zdolności: ururski młot Mjolnir.

Kapitan Ameryka - Ekspert w dziedzinie walki strategicznej i pierwszy ochotnik do każdej misji. Podczas drugiej wojny światowej otrzymał zastrzyk eksperymentalnego superserum, dającego mu niesamowitą siłę. Zdolności: tarcza wykonana z vibranium – niezniszczalnego materiału.

Hit kinowy „Avengers: Czas Ultrona” możemy już od kilku dni oglądać na dużym ekranie. Jak widać fanów bohaterów nie brakuje, do tej pory zarobił na całym świecie ponad miliard dolarów. W Polsce film pobił rekord otwarcia wszystkich filmów o superbohaterach.

Na spotkanie z bohaterami serialu „Avengers Zjednoczeni” kanału Disney XD zapraszamy do Galerii Mokotów w godzinach 11:00 – 18:00.