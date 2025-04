Nieprzerwany, spokojny sen u małego dziecka to nie lada wyzwanie, ale dzięki Pampers® rodzice nie są w sami w tej podróży.

Wspólnie z World Sleep Society marka przygotowała zbiór porad i narzędzi zalecanych przez ekspertów, aby pomóc rodzicom w zapewnieniu ich maluszkowi jak najlepszego snu w nocy.

Od ponad 60 lat Pampers® zwraca szczególną uwagę na rolę snu w rozwoju dziecka.

Teraz marka postanowiła pójść o krok dalej i wspólnie z World Sleep Society – organizacją zrzeszającą specjalistów zajmujących się zdrowym snem – bierze udział w obchodach Światowego Dnia Snu 2025. Te działania mają podkreślić, jak duże znaczenie ma nieprzerwany nocny odpoczynek dla niemowląt z całego świata.

Sen stanowi fundament prawidłowego rozwoju dziecka zarówno pod względem fizycznym, jak i neurologicznym. Ma wpływ na odporność (1), pomaga utrwalać zdobyte w ciągu dnia doświadczenia (2) i wspomaga regulację emocji (3). Nic więc dziwnego, że noworodki przesypiają nawet 70% doby!

Jednak nawet jeśli rodzicom udaje się ukołysać dziecko do snu, nie oznacza to, że prześpi ono całą noc… Czy wiesz, że niemowlęta mogą budzić się nawet od 4 do 6 razy w ciągu nocy w pierwszym roku życia (4)? To zupełnie normalne. Często dzieci wybudzają się bez konkretnej przyczyny, same ponownie zasypiają i nie potrzebują wcale interwencji rodziców.

Bywają jednak sytuacje, gdy pobudka jest nieunikniona, na przykład ze względu na odczuwany głód, zimno czy ból wywołany ząbkowaniem. Niektórym czynnikom można jednak zapobiec, np. przeciekającej pieluszce – aż 33% rodziców dzieci poniżej 18. miesiąca życia twierdzi, że ich maluch budzi się w nocy właśnie z tego powodu.

Przy tak wielu możliwych przyczynach pobudek rodzic nie zawsze wie, dlaczego dziecko nie śpi i czy wymaga to jego reakcji. To normalne, że rodzice czują się zagubieni. Nie bez powodu 44% rodziców uważa, że usypianie dziecka jest dwa razy trudniejsze niż sam poród (5).

Pampers® pragnie pomagać rodzicom przejść przez każdy etap snu i pozwolić im zyskać spokojniejszy sen malucha w nocy. Aby jeszcze lepiej wspierać rodziców z okazji Światowego Dnia Snu 2025, nawiązaliśmy współpracę z World Sleep Society, w ramach naszego wieloletniego zobowiązania do promowania zdrowego snu niemowląt.

– Niezmiernie cieszymy się ze współpracy z Pampers® w ramach obchodów Światowego Dnia Snu 2025. To marka, która – podobnie jak my – promuje zdrowy sen na całym świecie dzięki międzynarodowej współpracy, wielu inicjatywom i badaniom naukowym – mówi dr Raffaele Ferri, przewodniczący World Sleep Society.

Aby zapobiec niepotrzebnym pobudkom wywołanym przez przeciekanie pieluszki, wysokiej jakości produkty Pampers® zapewniają nawet do 100% ochrony przed przeciekaniem, a tym samym – komfort malucha w nocy.

Z okazji Światowego Dnia Snu we współpracy z World Sleep Society przygotowaliśmy pod okiem specjalistów zestaw materiałów, które pomogą rodzicom zadbać o dobry sen ich malucha, np. „10 wskazówek dla zdrowego snu dziecka”.

– Wiemy, jak ważny jest zdrowy sen – zarówno dla dziecka, jak i dla całej rodziny. Pragniemy pomagać rodzicom w kształtowaniu dobrych nawyków dotyczących snu, które zostaną z dziećmi na całe życie. Zdrowy sen jest priorytetem – to przesłanie towarzyszy nam od ponad 60 lat. Dlatego cieszymy się ze współpracy z World Sleep Society w ramach świętowania Światowego Dnia Snu 2025, gdyż możemy zapewnić więcej wsparcia i rozszerzać nasze przesłanie – mówi Mariola Mirek, dyrektor ds. komunikacji marki Pampers w Europie Centralnej.

