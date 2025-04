Spacerówka to niezbędny pojazd każdego dziecka, które zaczyna siedzieć. Niektórzy rodzice podczas zakupu największą uwagę zwracają na wygląd wózka, inni na cenę, a jeszcze inni na jakość wykonania. Często jednak okazuje się, że po kilku dniach użytkowania wybrany wózek jest niepraktyczny.

Nie ma idealnego modelu spacerówki, bo każdemu rodzicowi zależy na czymś innym. Jeśli szukasz wózka dla swojego dziecka i nie do końca wiesz, na co powinnaś zwrócić uwagę podczas zakupu, podpowiadamy.

Co zamiast wózka?

Rozmiar i waga spacerówki

Jeśli potrzebujesz porządnej spacerówki na co dzień, zwróć uwagę na wysokość oparcia i szerokość siedziska. Ważne jest, żeby dziecku było wygodnie nie tylko wtedy, gdy skończy rok, ale też dwa lata później. Fakt, że wtedy nie będziesz korzystała z wózka tak często jak wcześniej, ale jak już inwestujesz, wybierz taką spacerówkę, żeby posłużyła twojemu maluchowi dłużej.

Wielokrotnie rodzice zdają sobie sprawę z tego, że kupili za mały wózek, gdy maluch kończy dwa lata. Okazuje się, że dziecko nie ma o co oprzeć głowy, bo oparcie sięga mu do ramion. Kiedy pada deszcz i mama chce otworzyć budkę, zauważa, że nie ma takiej możliwości, bo budka zaczepia o dziecka głowę. Poza tym siedzenie jest wąskie i maluch po chwili jazdy zaczyna się wiercić, a gdy przyśnie, nie ma nawet możliwości, żeby przekręcić się na bok.

Jeśli chcesz uniknąć takich sytuacji, kupując wózek, wybierz taki z wysokim oparciem i szerokim siedzeniem, w którym nawet trzylatek będzie czuł się swobodnie.

Warto też zwrócić uwagę na wagę wózka. Unikaj tych najcięższych (bo są niepraktyczne) i najlżejszych (bo często źle się prowadzą). Najlepiej wybrać taki przeciętny.

Jeśli jesteś dość niska lub wysoka przed zakupem sprawdź, czy wózek ma odpowiedni rozmiar. Nie będzie ci przecież przyjemnie spacerować z rękami podniesionymi do góry albo z pochyloną sylwetką.

Koła w spacerówce

Im mniejsze koła w spacerówce, tym gorzej się prowadzi. Są wyjątki, ale zdarza się to sporadycznie. Jeśli wiesz, że będziesz spacerować z dzieckiem po terenach polnych, nierównej powierzchni, i mocno zaśnieżonej drodze zimą, wybierz wózek z dużymi, pompowanymi kołami. Dzięki nim, dziecko nie odczuje krzywej nawierzchni nawet podczas snu. Pompowane koła dobrze amortyzują wstrząsy.

Jeśli mieszkasz w mieście, w którym chodniki są równe, zadbane i przez większość czasu będziesz spacerować właśnie po takich powierzchniach, wystarczy ci spacerówka ze zwykłymi kołami, na przykład piankowymi lub piankowo-kauczukowymi.

Wielkość budki w spacerówce

Niektóre spacerówki mają niewielką budkę, która zasłania tylko głowę malucha. Inne, mają budki pełne, osłaniające praktycznie cały wózek lub częściowe z możliwością powiększenia lub nie. Bardzo dobrym rozwiązaniem są budki regulowane. Gdy świeci słońce, możesz rozłożyć ją częściowo, a gdy dziecko zaśnie lub gdy pada deszcz, całkowicie nie martwiąc się, że dziecko zmoknie lub że będzie mu za gorąco od słońca.

Barierka i szelki w spacerówce

Dobrze, jeśli spacerówka ma zarówno szelki jak i barierkę. Szelki są dobrym rozwiązaniem, gdy dziecko jest małe i często się wychyla, ale nie tylko. Przydadzą się też, gdy będziesz jechać z malcem autobusem.

Zwróć też uwagę na barierkę. Sprawdź, czy bez problemu się odpina, bo z tym bywa różnie. Najlepiej, jeśli można odpiąć ją zarówno z lewej jak i z prawej strony, w zależności od sytuacji i potrzeby.

Ważne jest (zwłaszcza przy mniejszych dzieciach), żeby barierka miała po środku pasek oddzielający nóżki, który zapobiega wyślizgnięciu się malca pod barierką w czasie jazdy.

Wielkość kosza w spacerówce

Kosz pod wózkiem powinien być w miarę duży i stabilny, bo często się przydaje. Rodzic może wrzucić tam zimą dodatkowy grubszy koc, a latem wiaderko z zabawkami do piaskownicy. Mamy i tatusiowie często robią przy okazji spaceru mniejsze lub większe zakupy. Duży kosz jest wtedy wybawieniem!

Rączki wózka spacerowego

Jedni rodzice wolą mieć osobne rączki do prowadzenia wózka, inni połączone. Wszystko zależy od upodobań. Na jednym i drugim rodzaju można powiesić torbę. Oddzielone rączki mają tylko tę przewagę nad połączonymi, że można na nich wieszać duże opakowania pieluch lub reklamówki, gdy wracamy z zakupów.

Regulowana podstawka pod stopy i podnóżek

Sprawdź, czy spacerówka ma specjalną podstawkę pod stopy. Dobrze, jeśli jest regulowana i możesz ją obniżyć, gdy dziecko urośnie. Raczej żaden maluch nie będzie czuł się komfortowo, jak będzie jechał z podkulonymi nogami albo gdy będą mu wisieć.

Wygodny dla nóg, zwłaszcza podczas snu, jest podnoszony podnóżek. Nogi wtedy nie są zgięte ale leżą wygodnie na miękkim podeście. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku małych dzieci, które nie sięgają stopami do podstawki na dole.

Wygodny hamulec

W niektórych wózkach hamulec jest trudno włączyć albo jest w zamontowany w nieporęcznym miejscu. Najwygodniejszy jest hamulec zamontowany w okolicach tylnych kół wózka. Przed zakupem spacerówki sprawdź, czy możesz go swobodnie włączyć i wyłączyć. Jest to ważne, bo od tego zależy bezpieczeństwo twojego dziecka.

Dodatki do spacerówki

Nowoczesne spacerówki są wyposażone w różne dodatki. Niech nie będzie to dla ciebie główny wyznacznik zakupu danego modelu wózka. Takie akcesoria można dokupić osobno i zamontować. Kosztują niewiele, a możesz dobrać takie, jakie są ci potrzebne. Takie dodatkowe akcesoria do spacerówki to:

uchwyt na picie,

parasolka,

torba,

ocieplacze na dłonie (na zimę),

pokrowiec od deszczu,

stoliczek na przekąski,

pokrowiec na rączki wózka.

Zanim kupisz spacerówkę, dobrze się zastanów, jaki model wybrać. Spacery z nieodpowiednim wózkiem mogą stać się koszmarem nie tylko dla twojego dziecka ale też dla ciebie.

