Już od najmłodszych lat powinniśmy chronić wzrok dzieci przed szkodliwym wpływem promieniowania UV. Dzieci spędzają więcej czasu na świeżym powietrzu, dlatego są szczególnie narażone na działanie ultrafioletu. Ponadto, ich źrenice są większe a soczewki bardziej przezierne, co w praktyce oznacza, że więcej szkodliwego promieniowania słonecznego wnika do głębi oka. Ciągłe wystawianie oczu na działanie słońca od wczesnych lat życia może spowodować poważne problemy ze wzrokiem w przyszłości.

Reklama

Kupując smartwatcha Maxcom Kiddo, otrzymasz w prezencie okulary SURF marki Real Shades z gwarantowanym filtrem UV 400, które pochłaniają 100% promieniowania UVA, UVB i UVC. Dzieci łatwo mogą podczas zabawy uszkodzić okulary, dlatego oprawki są dodatkowo wzmocnione i elastyczne, szkła nietłukące się, a zauszniki odporne na zgniatanie i wyginanie. Dodatkowo, okulary wykonane są w 100% z bezpiecznych materiałów, co ma znaczenie dla wrażliwej skóry najmłodszych. W limitowanej edycji zestaw smartwatch wraz z okularami został zapakowany w „walizkę podróżniczą” z uchwytem, w której dzieci znajdą bajkowe naklejki i pocztówkę.

fot. Mat. prasowe

Smartwatch Kiddo Maxcom służy dziecku przede wszystkim do nauki kontrolowania czasu, a przy okazji do korzystania z gier. Bajkowe grafiki pobudzają dziecięcą fantazję podczas sprawdzania godziny, a pasek dopasowany do drobnego, dziecięcego nadgarstka zapewnia komfort codziennego noszenia smartwatcha. Ten inteligentny zegarek posiada też wiele dodatkowych, przydatnych funkcji takich jak: budzik, kalkulator czy krokomierz. Łatwą obsługę zapewnia duży, czytelny i w pełni dotykowy 1.85-calowy ekran. Wyświetlane obrazy sprawiają wrażenie niemal przestrzennych. Obsługa zegarka z przyciskiem obrotowym jest wygodna, szybka i wyjątkowo intuicyjna, a więc dostosowana do najmłodszych użytkowników.

Jednym z głównych zadań smartwatcha Maxcom FW59 Kiddo 4G dla dzieci jest ... uspokojenie rodziców. Dlatego ten inteligentny zegarek pomaga nam w komunikacji z pociechą. Dzięki karcie SIM, wbudowanej kamerce i funkcji rozmów możesz skontaktować się z dzieckiem w dowolnym miejscu i momencie. W smartwatchu Kiddo jest wpisana książka telefoniczna, w której mieści się 15 numerów kontaktowych, w tym 3 kontakty alarmowe. Jeżeli coś Cię niepokoi, zdalnie wykonujesz zdjęcie za pomocą kamery w zegarku i przesyłasz je na swojego smartfona lub włączasz mikrofon w Kiddo i masz pewność, że Twoje dziecko jest bezpieczne. Duża przysłona i odpowiedni kąt kamery gwarantują szerokie pole widzenia, a wbudowany głośnik zapewnia wysoką jakość dźwięków.

Chcesz sprawdzić, gdzie aktualnie znajduje się Twoje dziecko? Jego lokalizacja oraz historia przebytej trasy, wyświetla się w aplikacji na Twoim smartfonie. Możesz również wyznaczyć bezpieczny obszar przebywania dziecka i otrzymywać powiadomienia, kiedy jego granice zostaną przekroczone. Kiddo współpracuje z polską, autorską aplikacją Maxcom Tracker, a serwery danych zlokalizowane są w Europie.

Niezależnie od tego, gdzie się znajduje Twój kilkulatek, jeśli ma przy sobie smartwatcha Kiddo, to w nagłym przypadku może natychmiast wezwać swoich rodziców na pomoc. Wysłanie szybkiego powiadomienia z lokalizacją to pewność, że dziecko zawsze może liczyć na wsparcie najbliższych. Gdy nie odbierzesz awaryjnego telefonu, zegarek automatycznie zacznie dzwonić do kolejnego zapisanego kontaktu SOS.

Ponieważ dzieci używają na co dzień smartwatchy do grania, to baterie wyczerpują się błyskawicznie. Dlatego FW59 Kiddo 4G ma pojemną baterię o pojemności 670 mAh, niskie zużycie energii i magnetyczną ładowarkę. Dzięki temu masz pewność, że zegarek będzie towarzyszył Twojemu dziecku przez 3-4 dni bez konieczności ładowania.

fot. Mat. prasowe

Poza funkcjami „anioła stróża” Maxcom FW59 Kiddo 4G to także modny i rozpoznawalny dodatek dla najmłodszych. To stylowy zestaw pełen przygód.

Kiddo to doskonały prezent dla dziecka na każdą okazję.

Zestawy dostępne są w sieci sklepów RTV Euro AGD w cenie 399 zł.

Reklama

Materiał promocyjny marki KIDDO.