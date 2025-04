Na pewnym etapie każdy maluch uważnie obserwuje i naśladuje rodziców – po prostu chce być taki jak mama lub tata. Które dziecko choć raz nie bawiło się zakładając na siebie zdecydowanie za duże sukienki mamy lub koszule czy krawaty taty? Teraz możemy przenieść tę zabawę do codziennego życia!

Co Smallbig oferuje rodzicom i smykom?

Smallbig to innowacyjna marka ubrań, oferująca takie same ubrania dla dorosłych i dzieci. Główną ideą jest podkreślenie niezwykłej więzi łączącej rodziców z dziećmi. Tak samo ubrani mama i córka czy też tata i synek to także uroczy widok, który z pewnością przyniesie radość rodzinie. Ubrania Smallbig projektowane są tak, aby były odpowiednie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci - nie tylko rozmiarem, ale i fasonem oraz kolorystyką.

Myśl przewodnia kolekcji ubrań dla dorosłych i dzieci

Oferta tej marki powstaje przy udziale rodziców. Już teraz można w niej znaleźć stroje odpowiednie na rodzinny obiad czy wizytę u znajomych oraz takie, które możemy nosić na co dzień lub założyć na wspólny weekendowy wyjazd. Są koszulki z motywami zwierzęcych rodzin, marynarki, sukienki i bluzy, a także torebki - wszystko w modnych kolorach.

Zapraszamy!