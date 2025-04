Pamiętacie Arabellę i jej cudowny pierścień? Gdy chciała coś zmienić lub poprawić, wystarczyło, że przekręciła klejnot na palcu i rzeczy działy się same. Kto z nas nie chciałby takiego pierścienia, by czasem móc zmieniać świat? Wydawnictwo AMEA powstało właśnie z potrzeby zmieniania na lepsze, z chęci tworzenia, a nie odtwarzania, przeżywania, a nie przeżuwania. Powstało z marzeń o przyjaznym świecie, autonomicznym i autentycznym życiu. Marzenia zaiskrzyły energią przetworzoną w pozytywne działanie. AMEA działa słowem.

Reklama

AMEA nie ma określonego profilu. Jedynym naszym zamierzeniem jest wydawać książki dobre i potrzebne. W świecie rządzonym przez ekonomię i globalizację stawiamy na wrażliwość i autentyzm. AMEA chce przypomnieć, że książka to rzecz ważna, dlatego nie można zaniedbywać ani dobrej jakości publikacji jako przedmiotu, który ma cieszyć wzrok i dotyk, ani jej walorów intelektualnych i duchowych. Swą działalność wydawnictwo zaczyna od bajek dla dzieci, bo na tej dziedzinie sztuki księgarskiej, naszym zdaniem, największe piętno odcisnęły rygory ekonomii i płycizny kreskówkowych wzorców, miażdżąc tym samym najbardziej kruchą z wrażliwości – wrażliwość dziecka.

Naszym debiutem jest książeczka „Smaczne Misie” autorstwa Marty Łosiak. To mądrze i ciepło napisana bajeczka dla mniejszych dzieci (4-6 lat). W książeczce znajdziecie Państwo cztery bajeczki – jak cztery pory roku. To bowiem pogodowe i przyrodnicze okoliczności nadają rytm tej opowieści. A przecież nie o pogodę i nie o zmienność pór roku w „Smacznych Misiach” chodzi. Dzięki tym bajkom mały Czytelnik w sposób naturalny, zgodny z otaczającą go rzeczywistością, może przyswoić sobie wartościowe postawy: poszanowanie siebie i innych, wiarę we własne możliwości czy akceptację inności. Słuchając tych krótkich opowiastek, nawet najmniejsze Dziecko instynktownie podda się rytmowi Natury i regułom społecznym, tak jak naturalnie przyjmuje rytm oddechu czy zabawy. Tym samym – zrozumie, że samo jest ważną Istotą tego świata i uczestniczy w jego zmianach.

„Smaczne Misie” to również bajeczka smacznie zilustrowana. Estetyka rysunków na pewno obudzi w każdym dziecku nową wrażliwość artystyczną. Wartościowym dodatkiem tej książeczki jest przepięknie zobrazowany słowniczek trudniejszych wyrazów.

Kolejnymi literackimi pozycjami Wydawnictwa AMEA będą głębokie i niebanalne opowieści dla starszych Dzieci oraz ich Rodziców – „Baśniowe Okruszki”, a następnie „Babskie gadanie” – zbiór opowiadań nie przefiltrowanych przez feministyczne wzorce zachowań.

AMEA poszukuje tak czytelników, jak i twórców, ludzi żywych i czujących. To oni są bowiem naszym „pierścieniem Arabelli”.

amea@amea.pl

0602 404 111

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Konkurs zakończony. Oto lista zwycięzców:

1.Inga Nawrot, Gorzów Wlkp.

2.Justyna Stachura, Będzin

3. Magdalena Staroń, Zielona góra

4. Krystian Mrowiński, wrocław

5.Renata Pacholewicz, Bydgoszcz

6.Agnieszka Sadowy, Olkusz

7.Jola Chrustowska, Radzymin

8.Joanna Staszków, Krzywiczyny

9.Edyta Borowska, Chełm

10. Adam Kalinowski, Łomża

Reklama

Gratulujemy!