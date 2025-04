Słuchowisko pt. "Ryjówka Przeznaczenia" jest projektem stworzonym na podstawie komiksu o tym samym tytule autorstwa Tomasza Samojlika. W wersji audio wystąpią znani i lubiani aktorzy, jak na przykład Artur Barciś, który wcieli się w narratora opowiadania. Poza tym swego głosu użyczą także m.in. Marcin Hycnar, Julia Kamińska, Mirosław Zbrojewicz i Marieta Żukowska.

Reklama

Najmłodszym ten pomysł z pewnością przypadnie do gustu, ale i mamy powinny dostrzec w nim wiele zalet. "Ryjówka Przeznaczenia" dzięki temu, że jest słuchowiskiem, a nie bajką telewizyjną, pobudza wyobraźnię dziecka, kształtuje jego wrażliwość, fantazję, poszerza zasób słownictwa. Poza tym posiada ono także wartość merytoryczną. Słuchowisko nie tylko bawi, lecz także uczy.

Fabuła "Ryjówki Przeznaczenia"

"Ryjówka Przeznaczenia" to opowieść o procesach ekologicznych z jedną z najbardziej fascynujących rodzin ssaków w roli głównej. To również przepowiednie wątpliwej skuteczności, awantury i perypetie, pościgi i brawurowe ucieczki. W rolach głównych występują niewielkie, ruchliwe i wiecznie głodne ssaki - ryjówki. Gdy w lesie pojawia się Czarny Nieprzyjaciel, wróg wszelkiego istnienia, muszą szukać ratunku dla siebie i swojej doliny. Wedle starej przepowiedni, w chwili próby ma im pomóc ryjówka przeznaczenia.

Producent Michał Szolc o pomyśle na słuchowiska:

Słuchowiska na podstawie komiksów to nasz znak rozpoznawczy. Teraz chcemy powalczyć o najmłodszych słuchaczy, zaczęliśmy od „Kajko i Kokosza” i tą serię z pewnością będziemy kontynuować. Aktualnie pracujemy nad pełnymi humoru i dobrej zabawy przygodami ryjówek. Myślę, że to dopiero początek naszej współpracy z Tomkiem Samojlikiem i wydawnictwem Kultura Gniewu.

"Ryjówka Przeznaczenia" - produkcja studia Sound Tropez

Sound Tropez to kompleks nowoczesnych studiów produkcji i postprodukcji dźwięku, a także wydawca i producent słuchowisk oraz audiobooków. Studio specjalizuje się w tworzeniu słuchowisk na podstawie komiksów, do tej pory wydano trzy części "The Walking Dead", dwie części "Thorgala", "Conana Barbarzyńcę", „Kajko i Kokosza” oraz „Funky Kovala”.

Zobacz też:

W kinach: "Niesforny Bram"

Zabawne książeczki dla dzieci

"Piorun i magiczny dom" - mamy zwiastun!

Reklama

Materiały prasowe - Sound Tropez