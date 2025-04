Slime'a (glutka) możesz bez problemu kupić w sklepach online, ale w dobie popularności metod DIY warto zabawić się z dzieckiem w chemików - oto kilka przepisów, jak zrobić glutka, który tak podbił serca dzieci. Przygotowując go w domu, możesz mieć kontrolę nad jego składem.

Podstawowy przepis najpopularniejszy w internecie zawiera klej i płyn do prania. To pierwsze jest w większości toksyczne, to drugie to silny detergent, a na co dzień przecież żaden rodzic nie pozwala na zabawę np. kapsułkami do prania. Taki glutek może wywołać alergie i podrażnienia, dlatego mamy o wiele bardziej ekologiczne przepisy na wykonanie slime'a.

Spis treści:

Ten prosty przepis na slime jest w pełni bezpieczny dla maluchów i zrobiony z naturalnych składników. Dodatkowo szybko przygotujesz go z tego, co akurat masz pod ręką. Te składniki na pewno znajdują się w twojej kuchni.

Składniki:

1 szklanka mąki pszennej,

1 szklanka mąki ziemniaczanej,

3/4 szklanki oleju,

1/2 szklanki wody

opcjonalnie: barwnik spożywczy (np. do pisanek, bo nie farbuje rąk), brokat.

Sposób przygotowania:

W jednej misce wymieszaj składniki suche, a w drugiej mokre. Następnie przełóż olej i wodę do mąk i barwnika, mieszaj łyżką. Powstałą masę wyrabiaj ręką, aż do uzyskania pożądanej konsystencji: jeśli slime jest za miękki, dodaj „na oko” mąki ziemniaczanej, a jeśli jest za twardy - rozrób go z większą ilością oleju.

fot. Prosty przepis na slime/Adobe Stock, jarabee123

Slime dla małych alergików możesz zrobić z poprzedniego przepisu, eliminując z niego barwniki. Aby "glutek" miał kolor, możesz wykorzystać naturalne barwniki i pofarbować go sokiem z buraka albo kurkumą - uważaj jednak, bo taka zabawka może mimo wszystko pobrudzić ręce. Możesz także przygotować hipoalergiczny slime z łatwo dostępnych kosmetyków.

Składniki:

5 łyżek mydła do rąk w płynie (hipolaergicznego),

5 łyżek żelu pod prysznic (hipoalergicznego),

1/2 łyżeczki soli,

opcjonalnie: brokat i naturalny barwnik.

Sposób przygotowania:

Mydło i żel połącz w jednej misce. Następnie dodaj do nich sól i wymieszaj łyżką. Możesz dodać barwnik lub brokat i slime do zabawy gotowy!

Domowy slime możesz także łatwo przygotować z dwóch składników, które na pewno masz w swoim domu. W ten sposób powstanie gęsty, elastyczny glutek, który idealnie sprawdzi się do wspólnej zabawy z maluchem. Pamiętaj, aby zaangażować dzieci także do przygotowania slime - będzie to dla nich podwójna radość!

Składniki:

1 łyżka mąki ziemniaczanej,

5 łyżeczek płynu do naczyń (ilość orientacyjna, bo wiele zależy od konsystencji płynu).

Sposób przygotowania:

Mąka i płyn powinna po połączeniu i wymieszaniu mieć aksamitną konsystencję. Tu musisz mieć na względzie proporcje na tzw. oko: jeśli masa zaczyna się kruszyć, dodaj więcej płynu, a jeśli przypomina ciastolinę - dodaj mąki.

Slime z mąki i płynu do mycia naczyń z czasem wysycha i zaczyna się łamać, dlatego będzie to raczej zabawa na chwilę. Niemniej jednak to świetny sposób, aby zaangażować malucha do kreatywnej pracy. Do tak przygotowanego slime możecie także dorzucić brokat albo kolorowe ozdoby.

fot. Jak zrobić slime w domu z dwóch składników/Adobe Stock, Наталия Кузина

Płyn do soczewek idealnie sprawdza się do domowego DIY. Możesz z niego zrobić prosty eyeliner z cieni do powiek, a także "glutka" do wspólnej zabawy z maluchem. Do przygotowania tego slime wybierz klej bezpieczny dla dzieci.

Składniki:

ok. 80 ml przezroczystego kleju - np. kleju domowej roboty,

1 opakowanie sody oczyszczonej,

1/2 szklanki wody,

płyn do soczewek,

opcjonalnie: barwnik spożywczy oraz brokat.

Sposób przygotowania:

W misce umieść klej z barwnikiem. 1 łyżeczkę sody rozpuść w niewielkiej ilości chłodnej wody, następnie odstaw na pół minuty. Weź drugą szklankę i przelej do niej roztwór wodny z sodą tak, by na dnie szklanki został osad (nie chcemy mętnego gluta). Roztwór wlej do miski z klejem i barwnikiem, następnie dodaj kilka-kilkanaście kropel płynu do soczewek.

Mieszankę rozrabiaj do uzyskania konsystencji perfekcyjnego gluta. Slime jest trwały i bezpieczny - można go wykorzystywać nawet przez kilka tygodni w zamkniętym pojemniku.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.03.2020.

