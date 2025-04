„Samoloty” to bajka dla całej rodziny! Nie znajdziemy w niej scen przemocy czy innych momentów, które nie do końca pasują dla dzieci, a które to jednak są obecne w różnych innych bajkach. To przesympatyczna historia, w której główną rolę gra animowany samolot zmuszony do zmierzenia się ze swoimi lękami.

"Samoloty" - recenzja bajki

Opowiada o losach cierpiącego na lęk wysokości samolocie, który marzy o wystartowaniu w największym wyścigu powietrznym dookoła świata. Jednak w przeciwień­stwie do wszystkich uczestników zawodów, nie jest stworzony do ścigania się i w dodatku cierpi na lęk wysokości... Dzięki wsparciu przyjaciół i wielkiej odwadze udaje mu się przezwyciężyć wszystkie trudności i spełnić swoje marzenia.

