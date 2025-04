Niemal wszystkie dzieci właśnie poprzez rysunki wyrażają i kontrolują swoje emocje. Zobacz, jak je interpretować!

Jak interpretować rysunki dzieci wg wieku?

Rysunki trzylatka

Najczęściej w swoich dziełach wykorzystują geometryczne kształty. To w tym wieku zaczynają rysować kółka, które w późniejszym czasie stają się główką, czy brzuszkiem postaci.

Rysunki czterolatka

Do wcześniej wyuczonych kółek smyk dołącza pozostałe części ciała, takie jak rączki czy nóżki (najczęściej w postaci pojedynczych kresek). Maluch dorysowuje również włosy i chaotyczne tło obrazka.



Rysunki pięciolatka

Rysunki dziecka chodzącego do przedszkola coraz bardziej przypominają realne postaci. Są one udoskonalone o szczegóły - uszy, oczy, nos, a także ubranie. Tło staje się również bardziej czytelne - na obrazku mogą pojawić się chmurki, czy słońce. W tym wieku smyki zwykle rysują to samo (np. jeśli są to motyle czy kwiaty, dziecko będzie je rysować bez końca).

Jak interpretować kolory w rysunkach dziecka?

Pamiętajmy, że kolorów nigdy nie wolno czytać dosłownie - to, że postać na rysunku ma niebieskie ciało wcale nie oznacza, że smyk widział w UFO! Te kolorowe eksperymenty są spowodowane rozwijającą się u dziecka wyobraźnią. Istnieją jednak sytuacje wyjątkowe, w których dziecko może używać konkretnych barw do wyrażenia emocji i uczuć:

gdy dziecko jest smutne - najczęściej do rysowania używa kolorów takich jak: czerń, czerwień, fiolet.

gdy dziecko jest radosne - błękit, żółty, różowy

Kiedy rysunki dziecka powinny zaniepokoić?

Rysunki znacząco różnią się od obrazków rysowanych przez rówieśników

Dziecko unika rysowania postaci

Dziecko używa do rysowania zaledwie jednego lub dwóch kolorów

Rysunki dziecka są zwykle stworzone tylko z czarnej lub czerwonej barwy

