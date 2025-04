Niebawem Fundacja Ronalda McDonalda rozpocznie budowę Domu Ronalda McDonalda dla Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Będzie to trzeci Dom Ronalda McDonalda w Polsce, który pozwoli kontynuować misję Fundacji – Aby rodzina mogła być razem.

W centrum uwagi Fundacji znajduje się profilaktyka zdrowotna dzieci oraz opieka skoncentrowana na rodzinie w czasie długiej choroby dziecka, wiążącej się z jego pobytem w szpitalu, często

w odległym mieście. Dziecko nie może w szpitalu być samo. Nie można odbierać mu jednego

z rodziców, dla którego nie zawsze jest miejsce na oddziale.

Tak samo jak nie wolno rozdzielać od siebie zdrowego i leczącego się rodzeństwa. Flagowym programem Fundacji są Domy Ronalda McDonalda, które rozwiązują długą listę problemów rodziny, której dziecko zmaga się chorobą.

— mówi Katarzyna Rodziewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor Wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda.

„Dom” to miejsce, którego czasem nie definiuje się konkretnym adresem. Jest tam, gdzie ludzie, których kochamy, gdzie czujemy się swobodnie, gdzie możemy o siebie zadbać, bo tu dobrze śpimy, bo tu gotujemy domowe jedzenie, bo tu mamy przestrzeń na nasze potrzeby emocjonalne. Dlatego Domy Ronalda McDonalda to coś więcej niż bezpieczny dach nad głową.

To tu rodziny doświadczające choroby dziecka mogą liczyć na wsparcie, pomoc doświadczonego zespołu, zrozumienie u pozostałych domowników. Jak w rodzinie. Wszystko to z poszanowaniem prywatności i na wyciągnięcie ręki od szpitala. Domy są miejscem, gdzie rodzina jest razem. Rodzina, która przechodzi przez chorobę razem, wychodzi z tego doświadczenia silniejsza.

Trzeci Dom - tak jak pierwsze dwa Domy Ronalda McDonalda w Krakowie i Warszawie - będzie pomagać całym rodzinom pacjentów oddziałów onkologicznych, hematologicznych neonatologicznych i wtedy, gdy proces leczenia jest planowany na dłuższy czas.

Z prywatnych przestrzeni: 20 pokoi z łazienkami, wspólnej kuchni, pralni, bawialni, ogrodu i biblioteki będą mogli bezpłatnie korzystać rodzice, rodzeństwo objętych leczeniem dzieci, a także bliscy członkowie rodziny.

Zamieszkanie w Domu rodziców hospitalizowanego dziecka, to tylko pierwszy z elementów programu Domów Ronalda McDonalda. Kluczowe jest poczucie bezpieczeństwa, które daje Dom, umożliwiając rodzicom odpoczynek, odzyskanie spokoju, nabranie sił. Z nową siłą rodziny dają dzieciom wiarę w możliwość powrotu do zdrowia. Dziecko nie może chorować samo.

– podkreśla prof. Adam Jelonek, Honorowy Prezes Fundacji Ronalda McDonalda.

Dr n. med. Marek Migdał, dyrektor IPCZD, podkreśla, że powstanie Domu Ronalda McDonalda

w pobliżu szpitala to kolejny wielki krok dla podopiecznych Instytutu i ich rodzin.