Zobacz koniecznie, jak przeciwdziałać wadom wymowy u malucha!

Reklama

fot. Fotolia

Niewłaściwa wymowa u dziecka, jak również opóźnienia w pojawianiu się poszczególnych stadiów rozwoju mowy mogą być warunkowane środowiskowo. Zdarza się, że rodzice niechcący szkodzą maluchowi, zaburzając prawidłowy proces nauki mówienia. Jak zatem mądrze wspierać rozwój mowy dziecka?

1. Nie stawiaj maluchowi zbyt dużych wymagań

Dziecko sąsiadów już mówi „mama” i „tata”, podczas gdy twoje nadal gaworzy. Martwisz się, że prawdopodobnie jako rodzic nie zrobiłeś odpowiednio dużo, żeby nauczyć swoją pociechę więcej, więc rozpoczynasz intensywne treningi.

Jednak w ten sposób zamiast pomóc, wywierasz presję na dziecku.To nie tylko nie przyśpieszy przechodzenia do następnych stadiów rozwoju mowy, ale może ten proces hamować. Należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się we własnym, indywidualnym tempie. Dlatego lepiej, zamiast martwić się niewielkimi opóźnieniami, pomóc maluchowi ćwiczyć umiejętność, którą właśnie próbuje dobrze opanować.

2. Staraj się wymawiać prawidłowo wyrazy, nie udziwniaj słów

Jest spora pokusa, żeby mówić do swojego słodziutkiego maluszka w sposób pieszczotliwy, używając zdrobnień. Trzeba się jej oprzeć. Dziecko kształtuje i doskonali wymowę naśladując ciebie i osoby z otoczenia, które traktuje jako wzorzec. Nawet jeśli mówi „kjójik”, ty odpowiadaj „Tak, królik, wspaniale”.

3. Daj czas dziecku na wypowiedź, nie poganiaj

Rodzice w dzisiejszych czasach wiedzą, że należy swojemu maluchowi czytać, opowiadać, co się robi i dużo do niego mówić. Ważne jednak, żeby nie traktować pociechy tylko jako słuchacza. Co to oznacza w praktyce?

Po pierwsze, staraj się nie przerywać dziecku, kiedy próbuje coś powiedzieć. Po drugie, nawet jeżeli wypowiada się wolno, nie poganiaj i nie dokańczaj za malucha zdań, daj mu czas, niech ćwiczy. Po trzecie, gdy widzisz, że dziecko stara się coś powiedzieć, choćby to było w zabawie – nie przedrzeźniaj.

Postaraj się, żeby twój maluch wypowiadał się w komfortowych warunkach. Poganianie, przerywanie stresuje dziecko, co może w rezultacie doprowadzić do wad wymowy, a nawet do jąkania się.

fot. Fotolia

4. Zadbaj, by maluch widział twoją twarz, kiedy mówisz

Dziecko uczy się słuchając dźwięków, ale też przyglądając się, jak poszczególne głoski są wypowiadane - co dzieje się z ustami, językiem, mimiką twarzy. Zapamiętuje nie tylko brzmienie słów, ale też sposób artykulacji. Dlatego warto, żeby maluch mógł obserwować, jak to robisz, że wypowiadasz dany dźwięk i naśladować.

5. Ćwiczcie razem buzię i język

Dobrze wygimnastykowany język oraz odpowiednie otwieranie buzi, to klucz do prawidłowej wymowy. Wie o tym każdy prezenter telewizyjny i lektor. Jak pomóc dziecku ćwiczyć język i buzię?

Możesz razem z maluchem bawić się przed lustrem w śmieszne miny. Jak jeszcze warto gimnastykować buzię?

Dobrym ćwiczeniem jest też posmarowanie ust pociechy dżemem albo miodem, a następnie poproszenie dziecka, żeby spróbowało wyczyścić je za pomocą swojego języka. Oczywiście warto najpierw pokazać szkrabowi, jak ty to robisz. Wspaniałym ćwiczeniem jest też zabawa w naśladowanie różnych odgłosów np. zwierząt, pojazdów, a także przedmuchiwanie piórka albo piłeczki pingpongowej po stole.

6. Zachęcaj swoją pociechę do wypowiadania się

Czytaj i jeszcze raz czytaj, chociaż godzinę dziennie! Mogą to być książeczki i wierszyki dla dzieci, opowiadania itp. Kiedy książeczka przyniesie oczekiwany skutek, pobudzi malucha do mówienia, zadawania pytań, opowiadania historii po swojemu, pozwól na to. Nie skupiaj się tylko na tym, że chcesz dokończyć czytanie.

Kiedy śpiewasz ze swoją pociechą piosenki albo recytujecie razem ulubione wiersze, nawet jeżeli chcesz jednocześnie sprawdzić, czy maluch zapamiętał tekst, niech towarzyszy temu atmosfera zabawy.

Rodzice często rozumieją swoją pociechę bez słów. Wystarczy, że np. trzyletni szkrab wskaże palcem na miseczkę i wyda okrzyk, od razu otrzymuje upragnioną kaszkę. Tymczasem warto poudawać, że komunikat dziecka nie jest dla rodzica jasny (niezbyt długo oczywiście). Zapytać malucha „Co chcesz kochanie? To miseczka, świetnie. Co mam z nią zrobić?” i w ten sposób, w codziennych sytuacjach zachęcać pociechę do mówienia.

Reklama

Zobacz także:

Brak apetytu u dziecka

Przyczyny niedosłuchu u dzieci

Wpływ muzyki na rozwój dzieci