Nie trzymaj malca w kojcu czy wózku. Nie mów bez potrzeby: „Nie biegaj”, „Nie ruszaj” itd., ale ucz go zasad bezpieczeństwa. Nie protestuj, gdy chce chodzić po krawężnikach, podjazdach albo usiłuje się wspiąć na drabinkę. Uważaj jednak, by nie zrobił sobie krzywdy. Tego typu porad jest naprawdę wiele. Zobacz, jak możesz wspomóc rozwój dziecka!

Wspieranie rozwoju dziecka - rada nr 1

Baw się z nim Pokaż mu, jak się kopie piłkę, co zrobić, żeby nią rzucić itd. Huśtaj, baw się z nim w berka i spraw mu pierwszy rowerek. Taka zabawa stymuluje jego mózg i sprawia, że więzi was łączące są coraz silniejsze!

Wspieranie rozwoju dziecka - rada nr 2

Dostarcz zabawek rozwijających rączki Przydadzą się: plastelina, kredki, farbki, mnóstwo kartek, szary papier. Zabawy manualne kształtują nie tylko zdolności artystyczne, ale również wyobraźnię!

Wspieranie rozwoju dziecka - rada nr 3

Doceniaj jego prace Wywieszaj je i głośno podziwiaj, a także chwal się nimi przed swoimi rodzicami czy przyjaciółkami. Dzięki temu maluch będzie wiedział, że wysiłek się opłaca.

Wspieranie rozwoju dziecka - rada nr 4

Wykorzystaj pęd do samodzielności Kiedy dziecko siada pozwól mu, by sam zakładał kapcie, wiązał sznurowadła itd., nawet jeśli trwa to bardzo długo. Choć to bardzo trudne, staraj się nie okazywać zniecierpliwienia.

Wspieranie rozwoju dziecka - rada nr 5

Dużo z nim rozmawiaj Ucz nazw części ciała i przedmiotów, które je otaczają, prostych wierszyków i piosenek. Odpowiadaj na jego pytania i czytaj mu przed snem. Rozmawiajcie również o emocjach - umiejętność ich nazywania to cenna umiejętność!

Wspieranie rozwoju dziecka - rada nr 6

Zabieraj w ciekawe miejsca, pokazuj świat, pozwól na samodzielne eksperymenty Nie martw się tym, że się złości, ale nie ulegaj, gdy chce coś wymusić płaczem.