1. Przepis z pomarańczową zupę z rozgrzewającym imbirem (po 12. miesiącu)

Składniki: 1 kg mrożonej dyni, 4 ziemniaki, 2 niewielkie pory, 2 łyżki oleju, ząbek czosnku, kilka gałązek świeżego tymianku, gałka muszkatołowa i szczypta imbiru

Przygotowanie: Pora oczyść, pokrój w plasterki, wrzuć do garnka. Dodaj obrane i pokrojone w drobniutką kostkę ziemniaki, wszystko zalej wodą. Gdy woda zawrze, dorzuć mrożoną dynię i gotuj ok. 20 minut. Pod koniec gotowania dodaj tymianek, gałkę, imbir, rozgnieciony czosnek i olej.

Reklama

2. Przepis na koperkową z kluseczkami (po 10. miesiącu)

Składniki: 200 ml wody, mała marchewka, pietruszka, por, łyżeczka oleju rzepakowego, jajko, łyżeczka mąki kukurydzianej, 2 łyżeczki posiekanego koperku

Przygotowanie: Warzywa dokładnie umyj, obierz, pokrój, zalej wrzącą wodą, ugotuj do miękkości. Z mąki i jajka przygotuj ciasto na lane kluseczki. Wlewaj je cienkim strumieniem na zupę (możesz zastąpić je też gotowym makaronem). Dodaj olej i drobno posiekany koperek.

3. Przepis na zupę z porów i cebuli (po 10. miesiącu)

Składniki: 2 duże pory, 2 średnie cebule, 500 g ziemniaków, litr wody, mały jogurt naturalny, 2 łyżki oleju

Przygotowanie: Pory umyj, a ich białe oraz jasnozielone części pokrój w cienkie plasterki. Ziemniaki i cebulę obierz, pokrój w kostkę. Włóż warzywa do garnka, wlej wodę, gotuj, aż będą miękkie. Dodaj olej i zmiksuj zupę, by uzyskać gładki, lekko puszysty krem. Zabiel go jogurtem naturalnym.

4. Przepis na rybną potrawkę z ryżem (po 12. miesiącu)

Składniki: średniej wielkości marchewka, 100 g brokułów, 2 łyżki ugotowanego ryżu, łyżka oleju rzepakowego, 100 g dorsza bez skóry

Przygotowanie: Brokuły i marchewkę dokładnie umyj, marchewkę oskrob. Pokrój warzywa. Włóż do garnka razem z rybą. Dodaj olej. Zalej wodą (około pół litra) i gotuj przez 25 minut. Przetrzyj przez sitko lub zmiksuj, następnie dodaj ryż. Całość gotuj jeszcze 5 minut.

5. Przepis na pulpety z warzywami (po 12. miesiącu)

Składniki: 150 g mielonej cielęciny, łyżka tartej bułki, białko, łyżeczka drobno posiekanej natki pietruszki, 300 ml wody, pół papryki, pomidor, łyżka oleju rzepakowego

Przygotowanie: Mięso włóż do garnuszka, dodaj tartą bułkę, natkę pietruszki i białko, wyrób na gładką masę, uformuj pulpety. Warzywa obierz, pokrój, podsmaż chwilę na rozgrzanym oleju. Włóż do garnka, dolej wodę, a następnie gotuj około 10 minut. Dodaj pulpety, gotuj jeszcze 15 minut.

Chcesz więcej źródeł inspiracji? Oto one:

Najlepsze pomysły na zdrowe dania dla dziecka!

Te 5 dań uchroni dziecko przed chorobą

10 pomysłów na oryginalne dania dla dzieci

Reklama

napisane na podstawie artykułu zamieszczonego w magazynie Twój Maluszek