Klocki należą do zabawek, które znane były już przed wiekami, a mimo to przetrwały wszelkie mody i zmiany. Zresztą nie ma w tym nic dziwnego, bowiem idea tworzenia klocków rodzi się z twórczej natury człowieka: dziecko, które nie ma w swoim domu klocków zazwyczaj znajduje jakieś pudełeczka lub proste sprzęty i z nich coś tworzy, zestawia.

Moda na klocki bywa różna, ale dla małego dziecka najbardziej polecane są proste w konstrukcji klocki drewniane. Posiadają one jeszcze jeden ważny aspekt - drewno jest bardzo przyjemne w dotyku i przyjazne człowiekowi. Z klocków możemy wyczarować cały tajemniczy świat (EICHHPRN KLOCKI DREWNIANE 100 EL), który rozwija małą wyobraźnię.

Niektóre zestawy drewnianych klocków przy okazji pobudzają nawet marzenia dorosłych, którzy kupując choćby zestaw drewnianych pociągów na drewnianych torach (BRIO ZESTAW MICKEY PODSTAWOWY Z GARAŻEM), liczą na to, że po przyjściu do domu pobawią się nimi ze swoimi dziećmi.

W okresie poniemowlęcym ważną rolę rozwojową odgrywają klocki obrazkowe (SMOBY PUZZLE KOSTKI COTTONS), które uczą spostrzegawczości, a często umiejętności skupienia uwagi i skojarzenia pewnych rzeczy.

Kolejnym etapem są klocki, którymi firma LEGO zdominowała w XX wieku cały świat. Ich konstruktorzy myślą zarówno o małych dzieciach, które nie mogą - ze względu na bezpieczeństwo - mieć kontaktów z małymi elementami, jak i o nieco starszych, którzy tworzą modele napędzane maleńkimi silniczkami. Klocki dla małych dzieci mają swoją własną markę - nazywają się Duplo. Kupić można rozmaite zestawy (np. KLOCKI DUPLO 4975 FARMA). Wspomniane zestawy uczą i bawią w sposób najbardziej naturalny z możliwych. Dziecko bawiąc się ową przykładową fermą, poznaje ważne zwierzęta hodowlane oraz dowiaduje się nieco o pracy w gospodarstwie. Takich różnotematycznych zabawek w Duplo jest sporo i każda z nich oprócz zabawy ma jakiś wyraźny cel edukacyjny.

Klocki Lego dla nieco starszych dzieci mają różny charakter i zaspokajają wszelkie potrzeby poznawcze i twórcze młodego człowieka. Doskonałym tego przykładem są pociągi i kolejki - niedrogi zestaw (KLOCKI 4837 MINI POCIĄGI) to idealny wstęp do rozpoczęcia kolejowej pasji. Poza tym dla pasjonatów przygotowane są zestawy, które bardzo często nawiązują do postaci z filmów i komiksów - tak jest z serią Star Wars oraz klockami związanymi z przygodami Indiana Jones. Klocki te są z jednej strony wspaniałą zabawą, ale z drugiej rozwijają twórczą wyobraźnię dziecka, które bardzo często tworzy dalsze ciągi do poznanych historii. Tak czy inaczej, klocki to chyba jedyny produkt, który odwołuje się do bezpośrednich potrzeb człowieka, do tego by jego twórcza wyobraźnia - nieco tylko sterowana - rozwijała się swobodnie.

Klocki z serii Bionicle nie są klockami w rozumieniu tradycyjnym - są to po prostu figurki służące zabawie. Jednak tu ta zabawa może podlegać dyskusji - są to bowiem walki toczone przez owe figury ze sobą, a każda z nich ma określone moce, ilość żyć itp. elementy.

Klocki Lego są stworzone z myślą o dzieciach niezależnie od płci. Co prawda miały one zawsze tendencję do zaspokojenia potrzeb zabawowych chłopców, w związku z czym stworzono Lego dla dziewczynek. Co ciekawe, niektóre zestawy dla dziewczynek zainteresują pewnie i chłopców (KLOCKI 7587 SKOKI PRZEZ PRZESZKODY). Nie da się ukryć, że konie i element rywalizacji, to chłopięcy żywioł.

Zupełnie inny styl, a właściwie założenia edukacyjne odnadujemy w klockach COBI - jest to zbiór klocków, w których mamy zarówno figurki żołnierzy, starożytnych Rzymian, jak i wielkie zestawy liczące po 1000 klocków. Dzięki nim możemy poznać najważniejsze walki Rzymian z Barbarzyńcami, zobaczyć jakim sprzętem posługiwali się ówcześni wojownicy, etc. Klocki COBI mają określoną strukturę i wiele z nich przypomina fakturą drzewo, a także kamienie, czy też inne materiały. Dzieci dzięki tym klockom mogą poznać kawałek historii.

Inaczej wygląda MEGA BLOKS, w których to klockach poszczególne serie są poświęcone różnym tematom. Na przykład seria piracka opowiada przy okazji o pewnych wierzeniach i legendach piratów. Ale MEGA BOOKS to także inne serie - ot, choćby smocza kolekcja, w której znajdziemy oprócz klocków do składania i smoczego jaja także filmy o smokach (umieszczone na CD-Romie).

Kto jeszcze nie zna klocków GEOMAG, to powinien jak najszybciej odrobić tę zaległość. Klocki te to namagnesowane drążki oraz stalowe elementy, które należy łączyć w odpowiedni sposób. Te klocki pozwalają na tworzenie niezliczonej ilości konstrukcji o różnym charakterze. Są przy tym na tyle uniwersalne, że często lekarze wykorzystują je do ćwiczenia rąk osoby po wylewach czy innych urazach, gdzie pojawia się brak sprawności dłoni i palców.

Warto jeszcze wspomnieć o klockach firmy SOMBY. Przykładowo zestaw ZOO to prawdziwy rarytas dla miłośników zwierząt. Dziecko może samodzielnie zbudować własny ogród zoologiczny, dzięki czemu ma możliwość poznania ciekawych przedstawicieli fauny.

