Objawy zakażenia rotawirusowego

Jeśli maluch silnie wymiotuje, ma ostrą, wodnistą biegunkę, wysoką gorączkę (nawet sięgającą 40°C) i występuje u niego infekcja górnych dróg oddechowych, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że został zarażony rotawirusem. Wymioty zwykle trwają do 2 dni, powtarzają się parę razy na dobę i zwykle poprzedzają wystąpienie biegunki.

Zakażenie rotawirusowe - przebieg choroby

U każdego dziecka choroba może mieć inny, a co więcej nieprzewidywalny przebieg. Choroba może być bezobjawowa, mieć lekki i umiarkowany charakter lub też ciężką postać od kilku wolnych stolców do ostrej biegunki oddawanej nawet do 20 razy dziennie. Dlatego też nie należy bagatelizować objawów choroby.

Skutki zakażenia rotawirusowego

Zaostrzony przebieg choroby, nasilona biegunka, intensywne wymioty i ogólny zły stan zdrowia dziecka, może doprowadzić do odwodnienia i utraty pierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jest ono na tyle niebezpieczne, że wymaga szybkiej hospitalizacji i dożylnego nawadniania. Zwykle pobyt w szpitali trwa kilka dni i wiąże się z dużym stresem dla rodziców, którzy muszą nieustannie czuwać i opiekować się dzieckiem. Statystyki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny (NIZP – PZH), pokazują, że w 2012r., w całej Polsce, 22 277 osób było hospitalizowanych z powodu zakażeń rotawirusowych.

Jak rozpoznać odwodnienie u dziecka?

Jeśli u dziecka obserwujemy zapadnięte gałki oczne, suche, spierzchnięte, usta, skóra na brzuchu uchwycona palcami tworzy fałd, który się nie rozprostowuje, zapadnięte ciemiączko u niemowląt, płacz bez łez, rzadkie oddawanie moczu, to jest to sygnał, aby niezwłocznie zasięgnąć konsultacji lekarskiej. Na podstawie oceny ogólnego stanu zdrowia dziecka, czasu trwania i nasilenia choroby, lekarz decyduje czy konieczna jest hospitalizacja.

Jak uniknąć zarażenia rotawirusem?

Higiena w codziennym funkcjonowaniu dziecka jest oczywiście czynnością niezbędną, jednak niestety nie wystarczającą, aby ochronić malucha przed chorobą rotawirusową. Istnieje wiele możliwości przenoszenia rotawirusów, jak przez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub wydalinami, przez styczność z zanieczyszczoną powierzchnią, zabawkami czy też drogą pokarmową. Dlatego też niełatwo jest uniknąć zakażenia rotawirusowego ze względu na specyficzne cechy rotawirusa (wysoka zaraźliwość rotawirusem, trudność w usunięciu go środkami dezynfekującymi czy też jego przeżywalność nawet do 4 godzin na rękach, a kilka dni na suchych powierzchniach).

Jak zminimalizować ryzyko zakażenia rotawirusowego?

Metodą zapobiegania zakażeń rotawirusowych u dzieci, o wysokim profilu skuteczności są doustne szczepienia ochronne. Obie dostępne na polskim rynku szczepionki, chronią przed zakażeniami wywoływanymi przez najczęściej występujące szczepy rotawirusa, które są odpowiedzialne za większość zachorowań w Europie.

Zakażenie rotawirusowe - warto zaszczepić dziecko

Każdemu rodzicowi zależy na tym, aby jego pociecha prawidłowo się rozwijała i była zdrowa. Szczepienie przeciwko rotawirusom jest, więc swego rodzaju inwestycją w zdrowe i szczęśliwe dziecko. Dużym komfortem związanym ze szczepionką jest to, że jest ona bezbolesna, gdyż podawana doustnie. Nie musimy się więc obawiać płaczu i strachu dziecka. W Polsce szczepienia przeciwko rotawirusom są szczepieniami zalecanymi zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO). Oznacza to, że nie są one finansowane ze środków publicznych, a koszty indywidualnie ponoszą rodzice.

Ile kosztuje szczepienie przeciwko rotawirusom?

Koszt szczepienia może różnić się w zależności od przychodni lub apteki. Wynosi ok. 600‑700 zł za cały cykl szczepienia (2 lub 3 dawki w zależności od producenta).

Szczepienie przeciwko rotawirusom - kiedy zaszczepić dziecko?

Dostępne na polskim rynku dwie szczepionki przeciwko zakażeniom rotawirusowym są podawane odpowiednio w schemacie 2 – dawkowym lub 3 – dawkowym. Bez względu na to, które szczepienie zostanie wybrane, najlepszym czasem na zaszczepienie dziecka, jest ukończenie przez niego 6. tygodnia życia, najlepiej podczas pierwszej wizyty szczepiennej. Zgodnie z rekomendacją ekspertów warto podać dziecku pierwszą dawkę do 12. tygodnia życia. Ostatnia dawka, w zależności od rodzaju szczepionki powinna zostać podana do 24. lub 32. tygodnia. Odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami powinny wynosić co najmniej 4 tygodnie.

Czy szczepienie przeciwko rotawirusom jest bezpieczne?

Szczepienia przeciwko rotawirusom mają wysoki profil bezpieczeństwa i skuteczności, co zostało potwierdzone w badaniach klinicznych. Wyniki badań przeprowadzone wśród ponad 130 tys. niemowląt na całym świecie pokazały wysoki profil skuteczności szczepionek w zapobieganiu biegunce rotawirusowej, szczególnie o ciężkim przebiegu oraz hospitalizacji spowodowanej odwodnieniem z powodu biegunki i wymiotów. Rodzice powinni mieć świadomość, że czasami szczepionka może powodować przemijające niepożądane odczyny poszczepienne, jak np. gorączka, zaburzenia żołądkowo-jelitowe lub rozdrażnienie dziecka.

