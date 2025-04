Dowiedz się, w jaki sposób w szczególnym czasie, jakim są pierwsze lata życia dziecka, możesz zadbać o potrzeby brzuszka malucha.

Reklama

Rola układu pokarmowego w życiu dziecka

Pierwsze lata życia to prawdziwe wyzwanie dla małego brzuszka. Już wtedy układ pokarmowy odpowiada za trawienie i wchłanianie pokarmów. Jest również odpowiedzialny za odporność malucha, ponieważ to w nim znajduje się ok. 70% wszystkich przeciwciał oraz komórek odpornościowych organizmu1. Prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego sprawia więc, że dziecko jest nie tylko radosne i rezolutne, ale także mniej podatne na infekcje.

To szczególnie istotne w przypadku dzieci uczęszczających do żłobków czy przedszkoli, które są bardziej narażone na przeziębienia i choroby. Może się tak dziać, ponieważ w miejscach, w których przebywa duża liczba osób, istnieje większe ryzyko kontaktu z drobnoustrojami, z którymi młody organizm nie miał wcześniej styczności i nie wie jeszcze, jak z nimi walczyć. Wsparciem w tym okresie powinna być odpowiednio zbilansowana dieta.

Najlepsze dla dziecka mleko mamy

Warto stosować się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, która rekomenduje wyłączne karmienie piersią do 6. miesiąca życia, a następnie jego kontynuację do 2. roku życia lub dłużej, przy jednoczesnym rozszerzaniu diety dziecka. Mleko mamy jest najlepszym pokarmem wzmacniającym odporność dziecka, ponieważ zawiera unikalną kompozycję składników oraz przeciwciał dopasowanych do potrzeb niemowlęcia.

Kobiece mleko zawiera także witaminy A i C, mające istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Nie ma w nim jedynie wystarczającej ilości witaminy D, dlatego dzieciom karmionym piersią zaleca się jej dodatkową suplementację zgodnie z rekomendacją lekarza2.

Czy wiesz, że w okresie od 1. do 3. roku życia dziecko rozwija się intensywniej niż w okresie dojrzewania? Rośnie ok. 10 cm na rok, a masę ciała zwiększa o ok. 2-3 kg rocznie. W okresie tego dynamicznego rozwoju kluczowym wsparciem dla prawidłowego wzrostu malucha ma odpowiednie żywienie dopasowane do jego szczególnych potrzeb.

Poznaj potrzeby rocznego brzuszka

Warto pamiętać, że układ pokarmowy roczniaka nie jest jeszcze tak sprawny jak układ pokarmowy osoby dorosłej – pełną dojrzałość osiągnie dopiero około 5.-7. roku życia dziecka. Jego brzuszek wciąż jest delikatny i wymaga szczególnego traktowania.

Chociaż menu rocznego dziecka jest już bardzo urozmaicone, nadal powinno różnić się od jadłospisu starszych członków rodziny, a jego ważnym elementem wciąż powinno stanowić mleko oraz produkty mleczne, w tym mleko modyfikowane. Podając dziecku 2 kubki po 200 ml mleka modyfikowanego Bebiko Junior 3 dziennie z wysoką dawką witaminy D i C, rodzice mogą wspierać prawidłowy rozwój swojego dziecka, w tym jego układ odpornościowy.3 W porównaniu do mleka krowiego 2% to mleko modyfikowane zawiera 15 razy więcej witaminy C i 155 razy więcej witaminy D.

Artykuł powstał z udziałem marki Bebiko Junior 3.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

Reklama

1Furness JB, Kunze WA, Clerc N. Nutrient tasting and signaling mechanisms in the gut. II. The intestine as a sensory organ: neural, endocrine, and immune responses. Am J Physiol. 1999;277:G922–G928.

2Szajewska H. i wsp., Karmienie piersią. Stanowisko PTGHiŻD. Standardy Medyczne Pediatria, 2016, 13.1 9-24.

3 Bebiko Junior 3 zawiera witaminy C i D ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.