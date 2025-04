Zobacz, na co należy zwrócić uwagę, zanim wybierze się biuro podróży. Czasem, nawet najdrobniejsze szczegóły mogą okazać się istotnymi później!

1. Główny organizator wyjazdu - wybierz odpowiednie biuro podróży

Należy sprawdzić jego rzetelność i wiarygodność. Najlepiej jest zadzwonić w tym celu do departamentu turystyki urzędu marszałkowskiego miasta w którym dana firma jest zarejestrowana, i dopytać się o wiarygodność aktualnego wpisu do rejestru organizatorów oraz dopytać się o ewentualne skargi na dane biuro.

Kolejny telefon na liście to ubezpieczyciel danego biura, gdzie należy potwierdzić ważność polisy gwarancyjnej. Warto też sprawdzić, czy dana firma nie znajduje się w Krajowym Rejestrze Długów. Internauci mogą również sprawdzić, czy dany organizator znajduje się w aktualnym spisie organizatorów pod linkiem: http://www.turystyka.gov.pl/. Jest to bardzo wiarygodne źródło informacji.

2. Przynależność do organizacji turystycznych

Zawsze biuro, które jest członkiem Polskiej Izby Turystyki i organizacji podobnych ma wpływ na budowie pozytywnych opinii na jego temat. Członkostwo w tych organizacjach często wiąże się z wypełnieniem gamy wymogów które ulepszają standard świadczonych usług.

3. Opinie o organizatorze głównym na forach internetowych

Warto poświęcić kilka chwil na poznanie opinii innych turystów, którzy skorzystali już z usług danego biura podróży. Czasami opinie są bardzo pomocne przy wyborze oferty.

4. Cena

Należy upewnić się co wchodzi w skład ceny głównej oraz dowiedzieć się o ewentualne dopłaty. Niektórzy organizatorzy poza ceną główna podają dopłaty lotniskowe, ubezpieczenie, opłaty za pokój z widokiem na morze itp. – klienci, którzy nie zwracają na to uwagi nie zawsze są przygotowani na obligatoryjne dopłaty. Powinniśmy też ocenić, czy cena wyjazdu jest adekwatna do zawartych w nim świadczeń.

Zawsze zbyt niska cena powinna nam dawać do myślenia i jeszcze bardziej motywować do sprawdzenia wiarygodności biura.

5. Umowa o wyjazd

Jak zawsze należy dokładnie przestudiować umowę, a w szczególności punkty dotyczące realizacji imprezy, możliwości kiedy dana impreza ma prawo się nie odbyć, warunki rezygnacji oraz składania reklamacji.

6. Opieka na wyjeździe

Należy dopytać się, czy na danym wyjeździe będzie uczestnikom towarzyszyła osoba z ręki biura, do której będzie można kierować wszelkie uwagi oraz skargi. Jeżeli charakter wyjazdu będzie związany z uczestnictwem w wyjeździe pilota – przewodnika, warto jest dowiedzieć się czegoś więcej o tej osobie i jej kompetencjach.

7. Lekarz

Zwłaszcza, kiedy zabierasz ze sobą małe dzieci należy dowiedzieć się, czy w czasie wyjazdu będzie dostęp do lekarza 24h/dobę.