Prezentując wyniki badania, marka Bebiko 2, dla której szczęście małych brzuszków jest kluczowe, zwraca również uwagę na fakt, że według rodziców szczęśliwe dziecko to dziecko harmonijnie rozwijające się (85%) i prawidłowo odżywione (74%). Wyniki badania okazały się bardzo pozytywne – większość ankietowanych, bo aż 70% Millenialsów, ma tego świadomość, dlatego dbają o prawidłowe żywienie swojego dziecka1.

Ważniejszy niż zabawki jest wspólnie spędzany czas



Rodzice-Millenialsi są świadomi korzyści, jakie daje dziecku szczęśliwe dzieciństwo. 89% z nich uważa, że szczęśliwe dzieciństwo jest kapitałem, na którym dziecko buduje swoje dorosłe życie. Najczęściej wymienianymi korzyściami wynikającymi ze szczęśliwego dzieciństwa są: silne więzi rodzinne (75%), umiejętność czerpania radości z życia (72%) oraz poczucie własnej wartości (71%). Co więcej, szczęście dziecka jest jedną z najważniejszych wartości dla współczesnych rodziców2 a przed nim znajdują się tylko zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka, szczęście całej rodziny oraz miłość.

Według respondentów szczęśliwe dzieciństwo tworzy się każdego dnia, a dla szczęścia dziecka ważniejszy jest czas spędzony z rodzicami niż nowe zabawki (90%). Kluczowe są w tym okresie chwile czułości i bliskości między członkami rodziny a dzieckiem, np. poprzez mówienie maluchowi, że się go kocha, przytulanie, spędzanie z nim czasu, pielęgnowanie wspólnych rytuałów podczas zasypiania czy przy posiłkach. Właśnie te – z pozoru małe rzeczy – robią Millenialsi, aby dać swojemu dziecku szczęśliwe dzieciństwo. 82% rodziców przytula swoje maleństwo, 80% bawi się z nim i mówi, że je kocha, 78% okazuje mu czułość, 75% zabiera dziecko na spacery, a 72% – rozmawia z nim3.

Dlaczego bywa trudno?



Chcąc zapewnić swoim dzieciom szczęśliwe dzieciństwo, współcześni rodzice natrafiają na wiele trudności. Najbardziej powszechnymi są: brak czasu (76%), szybki tryb życia (75%) oraz przemęczenie (72%). Millenialsi mają świadomość, że aby mieć naprawdę szczęśliwe dzieciństwo, dzieci powinny otrzymywać więcej czasu oraz uwagi. Gdyby opiekunowie mogli wprowadzić w swoim życiu jedną zmianę, najczęściej byłoby to właśnie poświęcanie więcej czasu dziecku. Jednocześnie deklarują, że średnio poświęcają dzieciom 9,5 godziny dziennie w ciągu tygodnia pracującego i 11 godzin dziennie w weekend, z czego więcej przypada na opiekę niż na zabawę.

Szczęście dziecka i szczęście małego brzuszka



Opiekunowie nie mają wątpliwości, że szczęście maluszka zaczyna się od brzuszka. Widząc tę zależność, znaczna większość Millenialsów (70% ) deklaruje, że dba o dietę swojego dziecka4. Wynika to z coraz większej świadomości znaczenia prawidłowego żywienia w 1000 pierwszych dni życia – okresie, w którym młody organizm, w tym jego układ pokarmowy, bardzo intensywnie się rozwija. Wniosek jest prosty – prawidłowo funkcjonujący brzuszek to radość dziecka, a dzięki temu zadowolenie i spokój całej rodziny.

Bebiko 2 to nowoczesna marka, która odpowiada na potrzeby współczesnych rodziców, dlatego każdego dnia chce wspierać szczęśliwe dzieciństwo ich maluchów. Jako ekspert od szczęśliwych brzuszków wie, że właściwie odżywiony brzuszek to podstawa dobrego samopoczucia i harmonijnego rozwoju młodego organizmu. Wie też, że mleko mamy to najlepszy pokarm dla niemowlęcia, ale zdarza się, że kobieta nie może lub nie chce karmić piersią. Właśnie dlatego, z myślą o dzieciach, które nie są karmione pokarmem mamy, marka wprowadziła udoskonaloną formułę Bebiko 2 NUTRIflor Expert.

„Rozumiemy potrzeby współczesnych rodziców oraz ich sposób patrzenia na rodzicielstwo. Widzimy, jak ważne jest dla nich, aby ich dzieci miały szczęśliwe dzieciństwo, co potwierdziło przeprowadzone przez nas badanie. Wierzymy też, że szczęście maluszka zaczyna się od brzuszka, dlatego nowe Bebiko 2 z udoskonaloną, dobrze tolerowaną5 formułą NUTRIflor Expert dba o szczęście małych brzuszków. To kompletna kompozycja składników odżywczych, która została wzbogacona o kwas DHA6 ważny dla rozwoju mózgu i wzroku, aby jeszcze lepiej wspierać prawidłowy rozwój dziecka7. Bebiko 2 to marka z ugruntowaną pozycją na rynku, a przy tym nowoczesna i idąca z duchem czasu, dlatego udoskonalając recepturę, zadbaliśmy również o nową odsłonę wizualną naszych produktów” – mówi Agnieszka Dobosz-Pszkit, Starszy Kierownik marki Bebiko 2.





1 Jak polscy rodzice (Millenialsi) definiują szczęśliwe dzieciństwo? Badanie przeprowadzone przez agencję badawczą IQS na zlecenie marki Bebiko 2 w lipcu 2019 roku. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na grupie 523 rodziców dzieci w wieku 0-3 lata.

5Na podstawie testu Bebiko 2 zrealizowanego przez IQS Sp. z o.o., lipiec 2019, N=242 matki dzieci 7-12 mies., użytkowniczki marki.

6Zgodnie z przepisami prawa.

7Korzystne działanie występuje, gdy wraz z urozmaiconą dieta dziecko spożywa 100 mg DHA dziennie.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

O Bebiko 2

Bebiko 2 to ekspert od szczęśliwych brzuszków. Marka posiada w swoim portfolio mleka następne oraz mleka modyfikowane wzbogacone w witaminy i składniki mineralne dla dzieci po 1. roku życia, w pełni dostosowane do potrzeb żywieniowych rozwijającego się dziecka w różnym wieku. Więcej informacji o ofercie produktów Bebiko 2 znaleźć można na stronie www. BebiKlub.pl .

O Nutricia

Nutricia, oferując rozwiązania żywieniowe, pomaga dbać o zdrowie i dobre samopoczucie w kluczowych momentach życia człowieka. Firma jest liderem w sprzedaży produktów dla niemowląt i małych dzieci [1] oraz żywności medycznej dla osób wymagających specjalnej diety [2] Od ponad 120 lat tworzy wartościowe produkty, dopasowane do potrzeb konsumentów na różnych etapach życia i dostosowane do zróżnicowanych potrzeb żywieniowych.

W ofercie firmy znajdują się m.in. produkty dla niemowląt i małych dzieci (mleka modyfikowane marki Bebiko 2, Bebilon 2, żywność uzupełniająca marki BoboVita), a także żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do podaży doustnej (marki Bebiko 2, Bebilon 2 oraz m.in. Nutridrink, Nutridrink Protein, Cubitan), jak również do podaży przez zgłębnik (m.in. preparaty linii Nutrini i Nutrison). Receptury wszystkich produktów oparte są na najnowszych osiągnięciach naukowych oraz szerokiej wiedzy na temat składników odżywczych i ich roli w organizmie.

Nutricia Polska powstała w 1993 roku z połączenia polskiej firmy i zagranicznego inwestora. Dziś firma w warszawskiej siedzibie oraz w dwóch fabrykach w kraju – w Opolu oraz w Krotoszynie – zatrudnia ponad 1200 pracowników.

Fundacja Nutricia od 1996 roku konsekwentnie edukuje w obszarze żywienia niemowląt i małych dzieci oraz pacjentów ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, a także wspiera działalność badawczo-naukową środowiska medycznego.

Nutricia jest częścią grupy spółek DANONE – producenta żywności dopasowanej do potrzeb odbiorców na każdym etapie życia. W Polsce DANONE działa w 3 obszarach istotnych dla prawidlowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne obejmujące żywność d;a niemowląt i mąlych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia), Wszystkie spółki DANONE łączy podwójne zobowiązani ena rzecz zrownoważonego rozwoju gospodarczego i spolecznego oraz misja niesienie zdrowia poprzez żywnośc tak wielu ludziom, jak to mozliwe. Poprzez oferowane produkty oraz realizowan eprojekty i programy - w myśl wspólnej wizji One Planet. One Health - spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej planety.

W 10 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób rozwijających się zawodowo w bezpiecznym i przyjaznym środowisku pracy. Poznaj grupę spółek DANONE, odwiedzając nową stronę internetową www.danone.pl.

Artykuł powstał z udziałem marki Nutricia