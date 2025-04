Robienie zdjęć małym dzieciom staje się coraz bardziej modne. Jeszcze zanim maluch przyjdzie na świat, rodzicie fotografują zdjęcia USG i tworzą rodzinne albumy. Kiedy upragniona pociecha w końcu się urodzi, zaczyna się prawdziwe fotograficzne szaleństwo. Zobacz, dlaczego robienie zdjęć dziecku jest ważne.

Super zabawa

Początkująca młoda mama na pewno będzie odczuwała duże zmęczenie. Nocne budzenie przez malucha, płacz czy kolka potrafią skutecznie odebrać siły niejednej kobiecie. Zajmowanie się dzieckiem nie musi jednak oznaczać ciągłego wodzenia za nim wzrokiem i nieodstępowania go nawet na krok. Ty też możesz się świetnie bawić, spędzając czas ze swoim dzieckiem. Jeśli jesteś miłośniczką zdjęć albo tzw. selfi teraz możesz je wykonywać w towarzystwie swojej pociechy. Śmieszne miny i spontaniczne zachowania niemowlaka mogą nawet ze zwykłej fotografii zrobić prawdziwe dzieło sztuki.

Zbliżenie do rodziców

Małe dziecko potrzebuje stałej troski i bliskości rodziców. Szczególna wieź łączy go z mamą. Niemowlak, który nagle opuszcza spokojne i przyjemnie środowisko brzucha, musi zaaklimatyzować się do nowej sytuacji. To dlatego tak ważny dla niego będzie dźwięk głosu mamy czy patrzenie na nią (Pamiętaj, że niemowlę nie widzi wyraźnie. Dostrzega jedynie plamy, kształty).

Pobudź swoją wyobraźnię i stwórz piękną sesję. Przecież nie musisz ograniczać się jedynie do selfi. Świetnym pomysłem są profesjonalne sesje zdjęciowe w studio. Pamiętaj, że ty sama możesz być fotografem. Wykonaj kilka zdjęć dziecka w łóżeczko, wśród zabawek, gdy śpi albo jest totalnie ubrudzone papką śniadaniowa. Taka zabawa sprawi, że nie będziesz się nudzić a macierzyństwo już zawsze będzie kojarzyło ci się z radością.

Wartościowa pamiątka

Kiedy w końcu twój maluch dorośnie, miło będzie wracać do wspomnień sprzed lat. To dlatego pamiętaj, aby uwieczniać te najważniejsze i mniej ważne chwile na zdjęciach. Możesz wykonać piękny album albo zrobić pudełko wspomnień, w którym oprócz fotografii znajdzie się wiele innych wspaniałych pamiątek, takich jak opaska ze szpitala z danymi dziecka, pierwsza grzechotka, miś czy ulubiony smoczek.

