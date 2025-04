Rekrutacja do warszawskich przedszkoli 2014/2015

5 marca

Tego dnia w systemie pojawi się informacja o liście placówek biorących udział w rekrutacji. Choć narazie nie będzie możliwości składania wniosków o nowe przyjęcie, jeśli twoje dziecko już uczęszcza do przedszkola, możesz złożyć wniosek o kontynuację nauki na kolejny rok.

12-25 marca

Rozpoczęcie rekrutacji do przedszkoli.

28 kwietnia

Od godziny 13 rodzice będa mieli wgląd do list dzieci zakwalifikowanych do wybranych przez siebie placówek oraz list smyków, które nie zostały przyjęte. Od tego dnia masz również obowiązek złożenia pisma potwierdzającego chęć przyjęcia dziecka do przedszkola, które je zakwalifikowało.

9 maja

Od godziny 13 w systemie pojawią się listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli (wpływ na to ma uprzednie złożenie wniosku na piśmie w danej placówce). Od tego dnia również masz prawo odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej i wystąpić z prośbą o uzasadnienie odrzucenia aplikacji (w ciągu 7 dni). Po otrzymaniu odpowiedzi masz kolejne 7 dni na wniesienie do dyrektora przedszkola odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli 2014/2015:

6 czerwca

O godzinie 16 w systemie pojawi się wykaz wolnych miejsc w przedszkolach. Od teraz do 12 czerwca masz czas, by ponownie złożyć wniosek o przyjęcie smyka do wybranej przez siebie placówki. Do 13 czerwca możesz też złożyć pisemny wniosek o przyjęcie dziecka bezpośrednio w przedszkolu.

18 czerwca

O 13 w systemie pojawią się listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wybranych placówek. Od tego dnia do 24 czerwca obowiązek złożenia pisemnego wniosku potwierdzającego chęć przyjęcia dziecka do przedszkola, które je zakwalifikowało.

25 czerwca

O godzinie 13 w systemie pojawią się listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówek. Od tego momentu masz możliwość odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej.

29 sierpnia

Tego dnia możesz sprawdzić w systemie dostępność wolnych miejsc we wszystkich placówkach na ternie Warszawy.

Na jakiej stronie będzie przeprowadzana rekrutacja do warszawskich przedszkoli?

Rekrutacja do przedszkoli na terenie Warszawy będzie odbywać się na stronie www.edukacja.warszawa.pl

