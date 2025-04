Zdaniem ekspertów śniadanie to jeden z najważniejszych posiłków w ciągu dnia. Rodzice uważają, że powinno być pożywne i dostarczać energii, ale dzieci chcą jednego – śniadanie musi być pyszne. NUTRICIA Polska opracowała nowe kaszki mleczne BoboVita „Pyszne Śniadanko” dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia, które łączą te dwie cechy – zawierają mnóstwo wartościowych składników odżywczych i doskonale smakują.

Z przeprowadzonych przez NUTRICIA badań wynika, że kaszki przeznaczone dla dzieci są im podawane głównie rano lub wieczorem. Wieczorny posiłek dziecka powinien być lekki, za to śniadanie - sycące i pożywne. Kaszki BoboVita „Pyszne Śniadanko” - nowa propozycja firmy NUTRICIA - jako posiłki mleczno-zbożowe doskonale zaspokajają poranny głód i dają dziecku energię do zabawy oraz nauki nowych umiejętności. Kaszki mleczne BoboVita dostarczają niezbędnych dla dziecka składników: energię ze zbóż, 12 witamin i niezbędne dla kości składniki mineralne - wapń i żelazo, a do tego mają pyszny, owocowy smak. Kaszki mleczne BoboVita „Pyszne Śniadanko” są doskonałym posiłkiem na dobry początek dnia, a do tego można je łatwo i szybko przygotować.

Kaszki „Pyszne Śniadanko” dostępne są w 3 wyjątkowych smakach:



Kaszka BoboVita „Pyszne Śniadanko” mleczna owsianka po 6. miesiącu,

Kaszka BoboVita „Pyszne Śniadanko” mleczno – wielozbożowa (na bazie zbóż z pełnego przemiału) po 6. miesiącu,

Kaszka BoboVita „Pyszne Śniadanko” mleczna ryżowo-kukurydziana wieloowocowa po 9. miesiącu.

Kaszka BoboVita „Pyszne Śniadanko” mleczna owsianka po 6. miesiącu to tradycyjna kaszka podawana dzieciom na śniadanie o delikatnej, kremowej konsystencji oraz mlecznym i łagodnym smaku. Jej jedzenie jest dla dziecka przyjemnością, daje mu energię i radość do odkrywania świata.

Kaszka BoboVita „Pyszne Śniadanko” mleczno – wielozbożowa po 6. miesiącu powstaje ze zbóż z pełnego przemiału, które są bogate w mikro- i makroelementy oraz witaminy i nadają kaszce naturalnie ciemniejszy kolor. Bardzo sycąca i pożywna receptura zapewnia pełnowartościowy mleczny posiłek o atrakcyjnym dla maluchów naturalnym smaku.

Kaszka BoboVita „Pyszne Śniadanko” mleczna ryżowo-kukurydziana wieloowocowa po 9 miesiącu to bogactwo wielu składników i smaków. Kaszka zawiera unikalne połączenie bezglutenowych zbóż – ryżu i kukurydzy – oraz 3 pysznych owoców: banana, moreli i pomarańczy.

Wszystkie kaszki BoboVita są stworzone, aby zaspokajać różnorodne potrzeby maluchów: dzięki bogactwu smaków i różnorodnych zbóż są niezastąpione w urozmaicaniu diety, a podział na mleczne i bezmleczne oraz glutenowe i bezglutenowe pozwala dostosować jadłospis do indywidualnych potrzeb dziecka.

Nowe kaszki BoboVita to także nowe opakowanie, które sprawia, że są one bardziej stabilne i wygodniejsze do przechowywania w domowej szafce oraz zapobiegają m.in. przypadkowemu wysypywaniu się kaszki po otwarciu. Opakowania kaszek BoboVita zdobi atrakcyjna grafika i pastelowe kolory. Najmłodszych do jedzenia zaprasza nowy miś BoboVita, a kolorowe ilustracje pokazują, jakie składniki zawiera każda kaszka. Dzięki tym wyróżniającym kaszki BoboVita udogodnieniom, łatwiej będzie mamie odszukać na półce właściwy produkt.

Wszystkie nowe kaszki BoboVita została przygotowane zgodnie z wytycznymi programu „Żywienie z myślą o przyszłości”, który opracowali nasi eksperci. Celem programu jest pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom jak najlepszego sposobu odżywiania dziecka od pierwszych miesięcy życia, a także kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych na przyszłość. To dlatego na opakowaniach kaszek BoboVita znajdują się informacje „Czy wiesz, że…”, które zawierają ciekawostki związane z tematyką żywienia dzieci po 4. miesiącu” – powiedziała Małgorzata Romanowska, kierownik produktu, NUTRICIA Polska. „Kaszki BoboVita, dzięki swojej różnorodności smaków oraz wielości rodzajów, pomagają rodzicom wprowadzać ich pociechy w bogaty świat smaków i kształtowaniu dobrych nawyków żywieniowych” - dodała Małgorzata Romanowska.

NUTRICIA Polska to lider rynku żywności dla dzieci i niemowląt w Polsce. Firma jest częścią Dywizji Żywności dla Dzieci Grupy Danone. NUTRICIA specjalizuje się w żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz dla osób dorosłych wymagających specjalistycznego żywienia. NUTRICIA Polska dostarcza produkty żywnościowe dla dzieci we wszystkich kategoriach − od podstawowych i specjalistycznych mlek modyfikowanych (marki Bebiko i Bebilon) po pełną gamę odżywek dla niemowląt (marka BoboVita), w której są m.in. kaszki, obiadki, zupki i deserki w słoiczkach, soczki, herbatki ziołowe i owocowe, musy owocowe BoboVita Frutapura i ciasteczka Chrupaczki.